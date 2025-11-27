Putin enfría el plan de paz de Trump y endurece sus condiciones para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Rusia se volvió a mover las fichas del tablero diplomático. Mientras Washington insistía en reactivar conversaciones y presentaba un borrador de 28 puntos para un eventual acuerdo de paz, el presidente Vladímir Putin dejó claro que no habrá avances rápidos ni concesiones unilaterales. Moscú sostiene que el plan de Donald Trump —que inicialmente incluía el reconocimiento internacional de territorios ocupados por Rusia— no constituye una propuesta concreta, sino apenas “una lista de cuestiones para discutir”.
Tras la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en Kirguistán, Putin afirmó que el texto original de la Casa Blanca“podría servir como base para futuros acuerdos”,aunque criticó las modificaciones hechas por Washington tras consultarlo con Kiev. Según el mandatario, varias exigencias ucranianas “suenan ridículas” y cada punto del documento“debe debatirse seriamente”.