Nómina y contratación, los procesos donde más usan IA las PyMEs en Colombia, según informe de Deel

La digitalización dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad dentro de las pequeñas y medianas empresas del país. Según un estudio de Edelman DXI para Deel, tres de cada cuatro PyMEs en Colombia ya utilizan inteligencia artificial en procesos de recursos humanos, y el 91 % gestiona su personal con algún tipo de software especializado.
El informe, realizado entre 100 tomadores de decisión de compañías con menos de 250 empleados, reveló que la gestión de nómina es el principal frente de automatización (70 %), seguida por la evaluación de desempeño (58 %), la capacitación y desarrollo (57 %) y los sistemas de información de RR.HH. (52 %).
