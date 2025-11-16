x

¡Q’hubo Medellín se creció! Más páginas, más contenido y hasta premios

Desde este martes, el periódico más popular del Valle de Aburrá se renueva: serán 40 páginas, más contenido y sorpresas.

  • A partir de ese martes, Q’hubo le va a dar el doble de contenido. Pasará a tener 40 páginas todos los días. FOTO: Edwin Bustamante. Archivo El Colombiano
Qhubo
hace 11 minutos
bookmark

La noticia que muchos estaban esperando por fin llegó, y es que en esta casa editorial la cosa se pone cada día mejor. A partir del próximo martes, 18 de noviembre, el periódico más popular, el que le cuenta lo que pasa en la cuadra y las noticias que lo afectan, se transforma de pies a cabeza. Prepárese para una dosis más amplia de información, entretenimiento y, sobre todo, muchas sorpresas.

Lea también: Armando Calle, el personaje más famoso de Q’HUBO, alcanzó un nuevo hito, ¿de qué se trata?

A partir de ese martes, Q’hubo le va a dar el doble de contenido. Pasará a tener 40 páginas todos los días, llenas de las historias más candentes de su barrio, las noticias que le tocan el bolsillo, el deporte que lo apasiona y, claro, el mejor entremetimiento.

Además de las secciones que usted ya conoce, habrá una dosis extra de diversión. Ahora todos los días tendrá un crucigrama gigante para que ponga a trabajar esa cabeza y, por supuesto, más pasatiempos para matar el rato mientras va en el bus o se toma el tinto de la mañana. Cada página será una experiencia nueva con nuestras historias hechas pensando solo en usted y que sienta que por solo $2.500, se lleva un periódico más completo.

Y como sabemos que no todos los días son iguales, le preparamos una agenda de lujo, con un tema estrella para que sepa exactamente qué buscar cada mañana: lunes de deporte, martes de motor, miércoles de mascotas, jueves de alivio, viernes de Condorito, sábado de farándula y domingo de empleo.

¡Ojo a los sorteos!

Pero la transformación de Q’hubo no termina en el papel. Queremos agradecerle su fidelidad y por eso vamos a tirar la casa por la ventana con sorteos increíbles. Esté muy pendiente de cada edición porque vamos a estar regalando motos, electrodomésticos y “mucho más”.

