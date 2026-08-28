Alianza para informar: Q’hubo y Estrella Estéreo se unen para llevar las noticias de Medellín a la radio

Ahora Q’hubo no solo se puede leer, sino también escuchar. Esto gracias a un acuerdo que trenzó este medio de comunicación líder entre los periódicos populares y la emisora Estrella Estéreo, que a su vez ocupa los primeros lugares de sintonía entre las estaciones de música tropical en nuestro medio.
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La alianza se llama ‘Q’hubo pues Estrella’ y consiste en una franja matutina que pasa a diario entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., en la cual varios de los profesionales adscritos al diario hacen un resumen comentado de las noticias más importantes del día y que aparecen en la edición impresa.
Estrella Estéreo cumplirá en noviembre sus 37 años de haber sido fundada oficialmente en un local del parque principal de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá. Ese nacimiento se dio como una emisora que pasaba música romántica, de artistas como Nino Bravo, Camilo Sesto, Jeanette o Amanda Miguel. Luego, hacia 1991, se transformó en una emisora de música tropical y bailable. Los diciembres se volvieron impensables sin ella.
“Como Estrella Estéreo es musical, cada tanda de dos canciones hay un informe del periodista”, explicó Jennifer Villafañe, editora digital y actualmente editora general encargada de Q’hubo.