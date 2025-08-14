¡Qué caos! Camión se volcó en la autopista Medellín-Bogotá

3 y 4
Una empresa que opera con hidroaviones y aviones anfibios quiere conectar a Guatapé con el centro del país.
El accidente, ocurrido la noche del 13 de agosto en el barrio Lisboa, dejó al menos tres lesionados de gravedad y quedó registrado en video.
Los organizadores presentaron las camisetas y diseño de las medallas que recibirán los participantes.
El Distrito ya avanza en la gestión predial de tres intercambios viales que valdrán $570.120 millones.
El nuevo líder del Ministerio de la Igualdad, quien ha sido tendencia en redes sociales tras asegurar que quiere que lo llamen “ministra”, comenzó una nueva era en el cargo, por lo que tiene varios planes para ejecutar.
