¿Una simple ‘polla’ en el trabajo podría dejarlo sin empleo? La ley tiene la respuesta

Con la Copa Mundial de Fútbol 2026, la cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y 19 de julio próximos, muchos colombianos acostumbran a organizar o participar en las famosas pollas de resultados de los partidos entre las diferentes selecciones o en rifas de marcadores para ganar un dinero extra.
Si bien para muchos es una simple actividad recreativa o de esparcimiento entre compañeros de trabajo para salir de la rutina y del estrés diario en la oficina, esto podría tener consecuencias legales.