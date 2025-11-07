“¡Ustedes son unos cobardes, unos terroristas miserables!”: el último acto de valentía del padre de Gaona en el Palacio de Justicia

Defendiendo a su país y preservando el honor de la justicia, así murió el magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado por el M-19 durante la toma del Palacio de Justicia, aquel 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá. Cuarenta años después, el país aún siente zozobra al recordar aquellos días en que el terror se apoderó del corazón de la nación bajo el pretexto de un supuesto “juicio político” contra el expresidente Belisario Betancur (1982–1986).
José Mauricio, hijo del honorable magistrado, ha emprendido un proceso de resignificación de la historia, inspirado en los valores que heredó de su padre: el respeto por la Constitución Política, la justicia y la separación de poderes como pilares esenciales de la democracia. Lo resume con una frase que hoy cobra especial vigencia: “Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que desea, al que hay que cambiar es a él”.