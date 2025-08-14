¿Quiénes son los disidentes señalados de atentar contra el esquema del representante Julio César Triana?

Las disidencias de alias Iván Mordisco serían las responsables del ataque contra el esquema de seguridad del representante Julio César Triana. El congresista vivió momentos de angustia cuando la camioneta en la que se movilizaba fue interceptada y atacada con disparos de fusil y de pistola.

“Sufrimos un feroz ataque, un demencial ataque: ocho impactos de bala, de fusil y de pistola 9 mm. Estaban esperando específicamente el vehículo en el que me movilizaba”, señaló el representante en un video que colgó en sus redes sociales en la tarde de este 13 de agosto.

El representante salía del municipio de La Plata (Huila) cuando fue atacado por los ilegales. Estaba en compañía de su esquema de seguridad de la UNP y de la Policía Nacional cuando sufrió el atentado. El congresista fue llevado hasta una zona segura y, después, fue evacuado en helicóptero.