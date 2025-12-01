¡Qué dolor! Hombre fue asesinado en su propio negocio en San Sebastián de Palmitas, en Medellín

3 y 4
El Spotify Wrapped 2025 sigue envuelto en misterio, pero nuevas filtraciones apuntan a cuándo podría publicarse y qué sorpresas traerá este año. Millones de oyentes ya esperan el anuncio oficial de la plataforma.
El encuentro entre el exentrenador y el cantante de reguetón paisa ha sido viral en las redes sociales. Ambos se expresaron su admiración y respeto tras presenciar el que para muchos ha sido “el mejor concierto” del año.
La acción militar de Estados Unidos en el Caribe contra el narcotráfico ha generado fuertes críticas internacionales por posibles ejecuciones extrajudiciales.
El presidente de Estados Unidos confirmó su presencia en el evento que se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington.
Lo hará por la coalición Ahora Colombia, conformada por los partidos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. Estas serán las banderas de su campaña.