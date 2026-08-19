¿Qué es la disfunción neurológica? Lo que dicen los especialistas sobre la condición de Jamal Musiala y sus frecuentes desmayos

La disfunción neurológica que sufre el atacante del Bayern de Múnich Jamal Musiala y que le provocó dos desvanecimientos en la pretemporada es un “drama”, declaró a la televisión alemana Uli Hoeness, presidente de honor del club bávaro.

Musiala, de 23 años, sufrió dos desmayos en menos de tres días, primero en Múnich contra el RB Leipzig y el martes en Heidenheim, en amistosos para preparar la temporada 2026-2027.

El internacional alemán explicó en su cuenta de Instagram que estos “breves episodios de ausencia, temporales y fácilmente tratables” se deben a una “disfunción neurológica” y precisó que no existen “riesgos suplementarios para la salud”.

“Estamos al corriente del problema desde hacía mucho”, explicó Hoeness en una entrevista con la cadena RTL. El presidente de honor del Bayern aseguró que, según los neurólogos que siguen a Musiala, no hay contraindicaciones para la práctica de deporte de alto nivel.

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“El fin de semana pasado, durante el primer incidente, nos coordinamos rápidamente y se decidió que habrá un apoyo incondicional a Jamal a todos los niveles. Sé que ahora vuelve a estar en seguimiento médico”, precisó.

“Es un drama, sobre todo para Jamal. Esos dos incidentes del sábado y del martes son un problema primero para Jamal, pero también a medio plazo para el Bayern. No tenemos palabras, no nos habíamos preparado para esto. Tenemos que aprender a gestionar la situación”, añadió.

Para la neuróloga Maria Ilyas Feldmann de la clínica universitaria Ruppin Brandeburgo, “no es posible establecer un diagnóstico a partir de la información que se hizo pública”, declaró a la agencia de prensa alemana SID, filial de la AFP.

“El término ‘disfunción neurológica’ es muy vago y puede cubrir causas muy diferentes. Incluso si se tratase de una epilepsia, eso no quiere decir que se tenga que excluir el deporte de alto nivel”, añadió.

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Es “una enfermedad neurológica frecuente, y en numerosos casos se trata muy bien”, estimó este especialista en epilepsia.

Según ella, “cerca de dos terceras partes de los pacientes pueden vivir exentos de crisis bajo un tratamiento médico apropiado. En principio, el fútbol profesional sigue siendo posible con epilepsia”.

Otro de los profesionales que habló sobre el tema de Musiala fue Christoph Kleinschnitz, jefe de neurología en el Hospital Universitario de Essen, quien mencionó, sobre la condición de Jamal Musiala, que “desde una perspectiva neurológica, esto podría ser potencialmente una crisis epiléptica”.

Enfatizó que “podría ser una forma de epilepsia de ausencia, ya que síntomas como breves periodos de falta de respuesta son consistentes con ella. Sin embargo, necesitaríamos conocer todos los hallazgos de los exámenes neurológicos para hacer esa evaluación. Es altamente tratable, pero requeriría terapia a largo plazo. Musiala puede seguir jugando al fútbol”.

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