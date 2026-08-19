Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Qué es la disfunción neurológica? Lo que dicen los especialistas sobre la condición de Jamal Musiala y sus frecuentes desmayos

El presidente del Bayern Múnich y los doctores especialistas Maria Ilyas Feldmann y Christoph Kleinschnitz dieron su concepto.

  • Esta es una de las imágenes que han circulado a nivel mundial sobre los desmayos de Jamal Musiala, quien ha sufrido en dos ocasiones en la última semana durante partidos amistosos con el Bayern. FOTO GETTY
    Esta es una de las imágenes que han circulado a nivel mundial sobre los desmayos de Jamal Musiala, quien ha sufrido en dos ocasiones en la última semana durante partidos amistosos con el Bayern. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

La disfunción neurológica que sufre el atacante del Bayern de Múnich Jamal Musiala y que le provocó dos desvanecimientos en la pretemporada es un “drama”, declaró a la televisión alemana Uli Hoeness, presidente de honor del club bávaro.

Musiala, de 23 años, sufrió dos desmayos en menos de tres días, primero en Múnich contra el RB Leipzig y el martes en Heidenheim, en amistosos para preparar la temporada 2026-2027.

El internacional alemán explicó en su cuenta de Instagram que estos “breves episodios de ausencia, temporales y fácilmente tratables” se deben a una “disfunción neurológica” y precisó que no existen “riesgos suplementarios para la salud”.

“Estamos al corriente del problema desde hacía mucho”, explicó Hoeness en una entrevista con la cadena RTL. El presidente de honor del Bayern aseguró que, según los neurólogos que siguen a Musiala, no hay contraindicaciones para la práctica de deporte de alto nivel.

También le puede interesar: Musiala anunció que padece una enfermedad neurológica y por ello, los desmayos de los últimos días

“El fin de semana pasado, durante el primer incidente, nos coordinamos rápidamente y se decidió que habrá un apoyo incondicional a Jamal a todos los niveles. Sé que ahora vuelve a estar en seguimiento médico”, precisó.

“Es un drama, sobre todo para Jamal. Esos dos incidentes del sábado y del martes son un problema primero para Jamal, pero también a medio plazo para el Bayern. No tenemos palabras, no nos habíamos preparado para esto. Tenemos que aprender a gestionar la situación”, añadió.

Para la neuróloga Maria Ilyas Feldmann de la clínica universitaria Ruppin Brandeburgo, “no es posible establecer un diagnóstico a partir de la información que se hizo pública”, declaró a la agencia de prensa alemana SID, filial de la AFP.

“El término ‘disfunción neurológica’ es muy vago y puede cubrir causas muy diferentes. Incluso si se tratase de una epilepsia, eso no quiere decir que se tenga que excluir el deporte de alto nivel”, añadió.

Vea también: Preocupación en el Bayern Múnich: Jamal Musiala se volvió a desmayar en pleno partido amistoso

Es “una enfermedad neurológica frecuente, y en numerosos casos se trata muy bien”, estimó este especialista en epilepsia.

Según ella, “cerca de dos terceras partes de los pacientes pueden vivir exentos de crisis bajo un tratamiento médico apropiado. En principio, el fútbol profesional sigue siendo posible con epilepsia”.

Otro de los profesionales que habló sobre el tema de Musiala fue Christoph Kleinschnitz, jefe de neurología en el Hospital Universitario de Essen, quien mencionó, sobre la condición de Jamal Musiala, que “desde una perspectiva neurológica, esto podría ser potencialmente una crisis epiléptica”.

Enfatizó que “podría ser una forma de epilepsia de ausencia, ya que síntomas como breves periodos de falta de respuesta son consistentes con ella. Sin embargo, necesitaríamos conocer todos los hallazgos de los exámenes neurológicos para hacer esa evaluación. Es altamente tratable, pero requeriría terapia a largo plazo. Musiala puede seguir jugando al fútbol”.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué condición neurológica tiene Jamal Musiala y cuáles son sus síntomas?
Jamal Musiala padece una disfunción neurológica que le provoca breves episodios de ausencia, desvanecimientos y temporales faltas de respuesta. Según especialistas independientes, estos síntomas son compatibles con una posible epilepsia de ausencia, aunque la condición exacta no ha sido especificada de forma oficial por el jugador o sus médicos.
¿Puede Jamal Musiala seguir jugando al fútbol profesional con esta condición?
Sí, Jamal Musiala puede continuar compitiendo en el alto rendimiento. Tanto los neurólogos que evalúan al futbolista como expertos médicos consultados confirman que su condición es altamente tratable mediante seguimiento y terapia adecuada, por lo que no existen contraindicaciones para que siga jugando.
¿Es la epilepsia una causa de retiro definitivo en el deporte de élite?
No, la epilepsia no obliga al retiro de un deportista profesional. Cerca de dos terceras partes de las personas diagnosticadas pueden vivir completamente libres de crisis si reciben un tratamiento médico y farmacológico apropiado, permitiendo el desarrollo normal de la actividad física de alto nivel.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos