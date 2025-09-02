Nequi Negocios: nueva app que busca revolucionar la manera en que emprendedores y comercios manejan su plata

Si antes pedir el número de cuenta era la regla, hoy lo común es escuchar un “dame tu Nequi”. La aplicación se volvió parte del lenguaje cotidiano, tanto como un sticker o una frase de confianza.
Ahora, la compañía quiere dar un paso más con Nequi Negocios, una aplicación pensada para quienes venden en la calle, administran una peluquería, atienden una tienda de barrio o emprenden en redes sociales.
Entérese más: Nequi revela cómo 25 millones de colombianos mueven su plata en el 2025
María del Pilar Correa, líder de Estrategia de Negocios de Nequi, explicó, en conversación con EL COLOMBIANO, que el objetivo es claro: “lo que queremos con Nequi Negocios es darle a todas esas personas que ya usan la app para manejar su negocio más opciones de pago”.