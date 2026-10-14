Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Qué es Palestina Action y por qué su relación con Sally Rooney tiene a la novelista bajo la lupa?

El circuito literario internacional debate sobre los límites de la libertad de expresión.

  • Sally Rooney es una autora superventas. Sus libros han sido adaptados a la pantalla chica. Foto getty.
    Sally Rooney es una autora superventas. Sus libros han sido adaptados a la pantalla chica. Foto getty.
El Colombiano
El Colombiano
hace 30 minutos
bookmark

En las últimas horas, los nombres de la novelista Sally Rooney y de la organización Palestina Action están en el ojo de la prensa mundial por la decisión de la editorial que maneja los libros de la autora de retirarlos del mercado británico. La decisión obedece a que por disposiciones legales la editorial no puede pagarle a Rooney las regalías de sus libros vendidos en el Reino Unido después de que ella declarara su apoyo público a Palestina Action.

Siga leyendo: Los libros de Sally Rooney no se venderán en Reino Unido por su apoyo al grupo Palestina Action, considerado “organización terrorista”

Vamos por partes. Sally Rooney es una novelista superventas, en particular entre los lectores interesados en los temas de “transición a la adultez”. Sus libros han servido de base para las series de televisión ya mencionadas. Rooney también ha publicado relatos cortos y poesía. En 2018 recibió el Premio Costa Book y el Irish Book Award, y en 2019 obtuvo el Encore Award. En 2022, la revista Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo y la han denominado “la primera gran novelista milenial”. Desde 2024, vive y trabaja en Castlebar, su ciudad natal, y participa en debates políticos y movimientos sociales.

Pero, ¿qué es Palestina Action? Se trata de una red de protesta propalestina del Reino Unido que dirige sus acciones contra empresas británicas que suministran armas utilizadas por Israel en el conflicto israelí-palestino.

El grupo recurre a métodos de desobediencia civil, entre ellos la ocupación de instalaciones y la destrucción de bienes, acciones que han provocado la detención de varios de sus integrantes. La organización define sus intervenciones con la expresión “no violentas, pero perturbadoras” y sostiene que no ha causado lesiones a ninguna persona.

En su momento, la decisión del Reino Unido de incluir a Palestina Action en la lista de organizaciones terroristas fue rechazada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk. El funcionario afirmó que la medida legal “confunde la libertad de expresión y otras conductas con actos de terrorismo” y le pidió a las autoridades de ese país que la revocaran.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Este año, la condena por “acción ligada al terrorismo” dictada por un juez británico contra cuatro activistas de Palestina Action motivó el rechazo de Amnistía Internacional. Kerry Moscogiuri, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de ese país, expresó que “las personas acusadas en esta causa fueron condenadas como terroristas porque la fiscalía quería dar ejemplo con ellas y sentar un precedente sobre el posible tratamiento de quienes emprendieran acciones directas en el futuro. Los daños en propiedad ajena nunca se habían tratado como actos terroristas en el sistema de justicia británico, y es peligroso considerar que son lo mismo. A todos debería preocuparnos lo que esto significa para otras personas que recurren a la acción directa para protestar contra un genocidio u otro asunto”.

Un conflicto que pasó a las artes

No es la primera vez que las posturas de una escritora sobre el conflicto palestino-israelí repercuten en la distribución de sud obras. A mediados de septiembre Ariana Harwicz fue retirada del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades CULTUR-ALH de Granada, España, tras las presiones de grupos propalestinos, debido a su rechazo al boicot cultural contra Israel. La organización justificó la decisión en la imposibilidad de garantizar su seguridad.

La exclusión generó controversia porque un grupo de escritores invitados, entre ellos Rita Segato, Lina Meruane y Gabriela Wiener, respaldó la decisión y sostuvo que la libertad de expresión tiene límites. Otros autores, como el chileno Rafael Gumucio, criticaron el veto y señalaron que excluir a una escritora por sus opiniones constituye una forma de censura.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form