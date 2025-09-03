Tensión en el Caribe: ¿Qué hace un buque destructor antimisiles de EE. UU. de “visita de cortesía” en Panamá?

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el anunciado despliegue militar ordenado por Donald Trump en el mar Caribe, hay una de las acciones que ha llamado la atención. La presencia de un buque estadounidense en Panamá.
Se trata del USS Sampson, un buque destructor antimisiles que se encuentra atracado en un muelle en Ciudad de Panamá, pero del lado del Pacífico desde el día lunes, 1 de septiembre.
Su presencia en el país centroamericano, según declaraciones a la prensa local por parte de Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá, “es una visita de cortesía como se tiene en otras ocasiones”, y argumentó que en esa zona también han estado buques de otras armadas.
Por otra parte, desde la Embajada de Estados Unidos en Panamá le respondieron a la cadena CNN que la presencia de la embarcación norteamericana en territorio panameño forma parte de operaciones de rutina.