Tensión en el Caribe: ¿Qué hace un buque destructor antimisiles de EE. UU. de “visita de cortesía” en Panamá?

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el anunciado despliegue militar ordenado por Donald Trump en el mar Caribe, hay una de las acciones que ha llamado la atención. La presencia de un buque estadounidense en Panamá. Se trata del USS Sampson, un buque destructor antimisiles que se encuentra atracado en un muelle en Ciudad de Panamá, pero del lado del Pacífico desde el día lunes, 1 de septiembre. Lea también: EE. UU. reforzará su despliegue militar en el Caribe con siete buques de guerra y un submarino nuclear Su presencia en el país centroamericano, según declaraciones a la prensa local por parte de Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá, “es una visita de cortesía como se tiene en otras ocasiones”, y argumentó que en esa zona también han estado buques de otras armadas. Por otra parte, desde la Embajada de Estados Unidos en Panamá le respondieron a la cadena CNN que la presencia de la embarcación norteamericana en territorio panameño forma parte de operaciones de rutina.

¿Cómo es el buque USS Sampson de Estados Unidos?

El buque estadounidense USS Sampson tiene cuatro turbinas de gas marinas LM2500 GE, además de 2 hélices y una manga de 20 metros. Puede transportar a 331 tripulantes a bordo y su velocidad puede sobrepasar las 31 millas náuticas, 57,4 kilómetros aproximadamente. La embarcación cuenta dentro de su armamento con un cañón ligero MK-45 MOD 4 de calibre 62, un cañón ligero MK-15 Phalanx de 20 mm, 2 lanzadores de misiles MK-41 VLS, 2 ametralladoras MK-38 MOD 2 de 25 mm y 2 tubos lanzatorpedos triples MK-32 MOD 15.

El USS Sampson está haciendo una “visita de cortesía” en Panamá. Foto: Cortesía

Uno de los buques del despliegue militar hacia el Caribe ya pasó por Panamá

El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie ingresó el viernes pasado en la noche al canal de Panamá desde el Pacífico rumbo al Caribe, en medio de un despliegue naval de Washington cerca de las costas de Venezuela.