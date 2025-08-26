¿Qué hacer cuando un evento se sale de control?

La edición 27 de Hip Hop Al Parque, celebrada el pasado fin de semana, dejó un sabor amargo entre organizadores y asistentes por cuenta de los desmanes generados, al parecer, por vendedores informales de licor.
Según informó la Secretaría de Gobierno de Bogotá, los vendedores rompieron las vallas que habían sido instaladas en la calle 63, para ingresar a la fuerza al evento. Agentes de la Policía intervinieron y detuvieron a varias personas, pero no lograron evitar los disturbios.