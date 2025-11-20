Visitar la Bienal en sus últimos días y cinco planes imperdibles para este fin de semana en Medellín

La Bienal Internacional de Arte de Antioquia y de Medellín (BIAM) está por terminar. El evento, que inició el pasado 2 de octubre, cerrará las puertas de sus pabellones el próximo martes 25 de noviembre. Luego de casi dos meses de haber expuesto en diferentes zonas de la ciudad y del departamento las obras de más de 160 artistas nacionales e internacionales, el evento cerrará con la realización del Biam Fest, donde música, arte y danza harán parte de la programación de este fin de semana.

Este viernes y sábado, en el Pabellón Antioquia –la sede central de la Bienal ubicada en la antigua sede de Coltabaco–, habrán conversatorios, experiencias artísticas, feria del libro y conciertos de artistas nacionales. Cada una de las fechas del festival, que inició este jueves, cuenta con una temática central. Por ejemplo, la de este viernes es “Raíces legado” y, finalmente, la del sábado será “Antioquia es el trópico”.

Las puertas del Pabellón, que en más de 15.000 metros cuadrados tiene las obras de más de 70 artistas, estarán abiertas desde las 10:00 de la mañana, hora en la que ya los asistentes podrán visitar la feria del libro que estará allí este fin de semana. Este viernes, a partir de las 12:00 del mediodía, la Fonoteca del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) pondrá a sonar algunos de los tangos que hacen parte de su archivo sonoro, que cuenta con 300.000 fonogramas.

Después, a las 2:00 de la tarde, el escritor Juan Diego Mejía dará el conversatorio “Crear en la ciudad” y a las 3:00 p. m. se presentará el Grupo Sudamérica en la sede principal de la Bienal. La jornada de este viernes cerrará con el concierto de lanzamiento de las canciones de La Nave 3.0, la iniciativa de la Gobernación de Antioquia que busca e impulsa talentos musicales emergentes del departamento con su estudio de grabación rodante que recorre las subregiones antioqueñas.

El sábado, el último día del festival, habrá cuatro shows musicales. En el escenario estarán Song Chiribanda, La Toma, Boom Alakrán y Afrosound.

Adicional al Biam Fest, este fin de semana la Bienal continuará con su programación cultural habitual en las diferentes sedes del evento. Por ejemplo, hoy a las 3:00 de la tarde en el ICPA se llevará a cabo el taller de autoretrato “Yo estuve aquí”.