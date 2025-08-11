Dian amplía horarios de atención para declaración de renta: así quedaron para Medellín

Llegó el periodo para presentar y pagar la declaración de renta correspondiente al año gravable 2024, la Dian extendió los horarios de atención presencial en 45 ciudades del país durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Los puntos habilitados ofrecerán asesoría personalizada en temas clave como la inscripción o actualización del RUT, residencia fiscal, sucesiones ilíquidas, topes para declarar y manejo de saldos a favor. También se brindará información sobre las sanciones por no declarar y las entidades autorizadas para el pago.

Según José Fernando Sierra Faria, asesor de la Dian y vocero del tema, la entidad está comprometida con facilitar tanto las herramientas digitales como la orientación presencial para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. De hecho, a la fecha, ya se han recibido más de 413.000 declaraciones, lo que refleja el compromiso de los ciudadanos con la legalidad fiscal.

Así será la atención de la Dian en Medellín para declarar renta

En Medellín, la Dian habilitó tres sedes con horarios extendidos para facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria. Le puede gustar: Gilinski se queda con otra paisa: comprará a Mimo’s La sede Alpujarra atenderá de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m., excepto el 16 de agosto. Por su parte, las sedes Antigua Aduana y Campestre estarán disponibles de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Estas oficinas ofrecerán orientación especializada durante toda la temporada de vencimientos para personas naturales, y estarán enfocadas en agilizar trámites y resolver dudas puntuales sobre el proceso de declaración de renta.

¿Cuáles son los horarios de atención de la Dian para declarar renta?

La Dian invitó a los contribuyentes a aprovechar estos horarios extendidos para evitar congestiones y presentar su declaración con tiempo. Los interesados pueden consultar los horarios completos y puntos habilitados en otras ciudades a través del micrositio oficial de la Dian para renta personas naturales 2024: https://micrositios.dian.gov.co/renta-personas-naturales-ag-2024

¿Quiénes deben declarar renta?