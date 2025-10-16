Esta vez no fue la mentalidad: esto fue lo que le faltó a la Sub-20 de Colombia para ser finalista del Mundial

Esta vez no hubo excusas. No se trató de un equipo sin carácter, ni de un grupo confundido o frágil ante la presión. La Selección Colombia Sub-20 masculina mostró todo lo que siempre se le exige a una escuadra que quiere trascender: personalidad, concentración, entrega y un profundo sentido de pertenencia. Pero el fútbol, ese juego que se resuelve en los pequeños detalles, volvió a recordarle al país que a veces no basta con hacer las cosas bien. Que la suerte, los momentos y la jerarquía también pesan.
En la semifinal frente a Argentina, la Tricolor jugó con la convicción que requiere una cita de esta magnitud. Desde el pitazo inicial fue un equipo ambicioso, que no se escondió, que buscó el arco rival con la valentía que tantas veces se le ha reclamado a las selecciones juveniles. Por momentos, Colombia superó a la Albiceleste en intensidad, en juego y en control del balón. Pero cuando el partido exigió efectividad, apareció la figura del portero argentino, acompañado —como suele ocurrir en los equipos campeones— por la fortuna que a los colombianos les fue esquiva.