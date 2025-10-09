x

La historia del agarrón entre Johana Velandia y ‘Jeringa’ que terminó en la cancelación del humorista en show de comedia en Medellín

Los humoristas colombianos protagonizaron un encuentro subido de tono en redes sociales, lo que generó opiniones divididas entre los usuarios.

    La controversia entre David Alberto García Henao, más conocido como “Jeringa”, y la exparticipante de La Casa de los Famosos, Johana Velandia. FOTO: Tomada de Instagram @unagordaahi2 - captura de video
El Colombiano
hace 40 minutos
bookmark

Algunos comentarios en redes sociales tienen divididos a los seguidores de la organización del Free Comedy Fest, un evento de comedia que tendrá lugar del 17 al 20 de diciembre en el Teatro Universidad de Medellín y en Boom Stand Up Bar.

Los protagonistas de la controversia son David Alberto García Henao, más conocido como “Jeringa”, y la exparticipante de La Casa de los Famosos, Johana Velandia.

Entérese: Monólogos Sin Propina: 10 años de puro humor

El conflicto comenzó cuando a la humorista le mencionaron a su colega, lo que la llevó a decir: “¿Jeringa qué hace ahí? Vea pues, estamos acogiendo harta gente de la generación vieja, re vieja, re vieja. Los estamos ‘jalando’ pa’ acá.”

Las declaraciones de Velandia no fueron bien recibidas por el comediante, quien respondió con el siguiente mensaje: “Me dedico a esta profesión desde hace 35 años. He trabajado en mi país, en Univisión, en Univisión Radio; he participado en más de 30 festivales de humor y he creado formatos de televisión. Por eso voy a estar ahí, bella dama. Un abrazo.”

Cancelaron la participación de “Jeringa” en el Free Comedy Fest

Sin embargo, este miércoles, García Henao compartió un comunicado en el que se informaba que su participación había sido cancelada debido a una “situación mediática que ha cobrado una dimensión importante a raíz de sus declaraciones públicas y reiterativas sobre una comediante que también hace parte del festival, en reacción a un video promocional realizado por nuestra organización”.

Le puede interesar: Las “Oh diosas” llegan a Medellín después de dos temporadas en Bogotá

El documento añadía: “Por las razones mencionadas, y con el objetivo de preservar la tranquilidad del evento, así como el bienestar de todos los participantes y del público, hemos decidido no continuar con el acuerdo de participación en esta edición del Free Comedy Fest.”

El actor y libretista también compartió un estado en su cuenta de Instagram, donde confirmó la cancelación de su participación e invitó a sus seguidores a prepararse para un evento más privado.

En los comentarios de su publicación escribieron: “Lo que debería ocurrir en la lógica del respeto mutuo es que el público no asistiera al evento. Una empresa privada no puede censurar a un artista por pedir respeto hacia su profesión”.

“Total irrespeto para un gran comediante, pero igual eres el mejor”. “Muy mal por los directores de ese festival. Muy mal retirar a un humorista con su trayectoria, solo por defender su reputación. Fuerte abrazo”.

“Jeringa” ha tenido una trayectoria amplia trabajando en programas emblemáticos de la televisión nacional como “Sábados Felices”, de Caracol Televisión, donde se hizo popular por su estilo directo, su característico humor popular y sus imitaciones. También ha participado en producciones de humor en el exterior, especialmente en Univisión y Univisión Radio en Estados Unidos.

Siga leyendo: De la residencia a la vecindad del Chavo: Bad Bunny se convirtió en Quico en Saturday Night Live

Utilidad para la vida