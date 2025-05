¿Qué pasa si viaja sin su documento Real ID en Estados Unidos?

Los viajeros que no cuenten con la identificación podrán subirse a un avión, pero podrían enfrentar demoras y ciertos riesgos.



De hecho, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que aquellos que no cuenten con la identificación podrán presentar otros documentos.



Asimismo, Noem indicó que en algunos casos tendrá lugar una revisión adicional para verificar la identidad del pasajero. Una vez llega al aeropuerto, si cuenta con la Real ID no tendrá ningún problema para abordar el vuelo, ya que a partir de este miércoles los agentes de la Administración de la Seguridad en el Transporte, aceptarán el documento. Sin embargo, en algunos aeropuertos habrá filas distintas para quienes cuenten con la Real ID, y aquellos que no la posean pueden enfrentar demoras.