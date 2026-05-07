¿Qué pasará con David Ospina tras el Mundial? ¿Seguirá en Nacional, se retirará o irá a otro equipo? Esta es su situación

El futuro de David Ospina atraviesa uno de los momentos más decisivos de su carrera. A pocos meses de cumplir 38 años, el histórico guardameta de Atlético Nacional y la Selección Colombia enfrenta una disyuntiva que podría cambiar el cierre de su trayectoria profesional.
El arquero antioqueño tenía completamente definido su plan: terminar la temporada con Atlético Nacional, disputar el Mundial con la Selección Colombia y luego anunciar oficialmente su retiro del fútbol profesional. Sin embargo, una propuesta internacional inesperada apareció en el camino y abrió un escenario que no estaba contemplado.
La oferta llegó desde el Nacional de Uruguay, que busca reforzar su arco con un jugador de experiencia, liderazgo y recorrido internacional.