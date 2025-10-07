Netflix se recupera de pérdida de US$19.000 millones, tras petición de Elon Musk de cancelar las suscripciones

La acción de de Netflix se volvió a estabilizar luego de perder más de 19.000 millones de dólares, tras un fuerte ataque de Elon Musk, CEO de Tesla y X (antes Twitter). Musk volvió a generar controversia en redes sociales al acusar a Netflix de promover una “agenda trans woke” en sus producciones, particularmente en la serie animada Dead End: Paranormal Park, que incluye un personaje transgénero entre sus protagonistas. Incluso, el empresario instó a sus seguidores a cancelar sus suscripciones “por la salud de sus hijos”, un mensaje que rápidamente se viralizó y desencadenó una oleada de reacciones tanto de apoyo como de rechazo en Estados Unidos. Entérese: “Elon Musk usa el miedo como liderazgo”: la historia de Sebastián Torres, el colombiano que trabajó en SpaceX Netflix, por su parte, no ha respondido directamente a los comentarios de Musk, pero ha mantenido su posición tradicional: ofrecer programación diversa para diferentes audiencias y grupos etarios, reflejando la pluralidad de su base global de usuarios.

Netflix se logra estabilizar en Bolsa tras ataque de Musk

El escándalo mediático tuvo repercusiones inmediatas en Wall Street. De acuerdo con Bloomberg, la acción de Netflix cayó 0,79 % durante la jornada del viernes, y acumula una pérdida de 3,8 % desde el mensaje de Musk, equivalente a cerca de US$19.400 millones en valor bursátil. No obstante, este martes la empresa pudo recuperarse y repuntar un 2,32% en la Bolsa de Nueva York. Le puede gustar: Demandan a Tesla por la muerte de una joven que no pudo abrir las puertas cuando una Cibertruck se estaba incendiando La empresa, que no reporta datos de suscriptores desde finales de 2024, mantiene una base estimada de 301,6 millones de usuarios y una capitalización cercana a los US$490.000 millones. A pesar de la volatilidad en el mercado, analistas financieros consideran que el revuelo no afecta los fundamentos de la compañía, cuyos resultados siguen superando las expectativas.

Resultados sólidos a pesar de la controversia

En sus resultados financieros del segundo trimestre de 2025, Netflix reportó ingresos por US$11.080 millones, un aumento del 16 % frente al mismo periodo del año anterior y por encima de las proyecciones de los analistas de Wall Street.