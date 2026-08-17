Jaime Bayly dice que cancelaron su invitación a la Fiesta del Libro de Medellín y se pregunta si De la Espriella interfirió

El escritor y periodista peruano Jaime Bayly aseguró que fue retirado de la programación de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, donde tenía previsto presentar su más reciente novela, Los golpistas, en septiembre.
La declaración fue hecha por el propio Bayly en un video publicado en su canal de YouTube. Según explicó, inicialmente tenía previsto viajar a Medellín para participar en el evento, pero posteriormente recibió la información de que ya no sería incluido en la agenda.
“Me han desembarcado de la Feria del Libro de Medellín. Me han retirado de la agenda”, afirmó el escritor, quien aseguró que no recibía ningún pago por su participación y que tenía previsto asumir personalmente los gastos del viaje.