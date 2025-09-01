Tensión en vuelo de Avianca: pasajero alterado obligó a evacuar aeronave

Un pasajero alteró el orden en el vuelo 8579 de Avianca, con ruta Bucaramanga–Bogotá, lo que obligó a evacuar la aeronave en el aeropuerto internacional Palonegro. La situación quedó registrada en videos grabados por los mismos viajeros.
El vuelo estaba programado para despegar a la 1:52 p. m. del domingo. En la cabina, antes del despegue, un hombre ubicado en el asiento 24D se levantó y comenzó a hablar en tono alterado, según los videos registrados redes sociales.
– “Me acuerdo de todos ustedes, voy a ir a buscarlos”, decía el sujeto.