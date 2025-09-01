x

Tensión en vuelo de Avianca: pasajero alterado obligó a evacuar aeronave

Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos de confusión que vivieron pasajeros de un vuelo de Avianca en Santander.

  • Momentos de las amenazas en un vuelo entre Bucaramanga y Bogotá. FOTO: REDES SOCIALES
    Momentos de las amenazas en un vuelo entre Bucaramanga y Bogotá. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
hace 25 minutos
bookmark

Un pasajero alteró el orden en el vuelo 8579 de Avianca, con ruta Bucaramanga–Bogotá, lo que obligó a evacuar la aeronave en el aeropuerto internacional Palonegro. La situación quedó registrada en videos grabados por los mismos viajeros.

El vuelo estaba programado para despegar a la 1:52 p. m. del domingo. En la cabina, antes del despegue, un hombre ubicado en el asiento 24D se levantó y comenzó a hablar en tono alterado, según los videos registrados redes sociales.

“Me acuerdo de todos ustedes, voy a ir a buscarlos”, decía el sujeto.

Testimonios de los pasajeros

Los momentos de tensión quedaron grabados por varios pasajeros con sus celulares. En las grabaciones se observan discusiones, llamados de calma y la intervención de tripulantes de cabina.

En uno de los videos se puede escuchar lo siguiente:

”¿No les doy la oportunidad?”, decía el sujeto de chaqueta negra con rayas blancas.

–”Ya, mijo, deje de amenazar”, mientras de fondo se escuchaba una mujer decir “calmémonos un poquito”.

–Un tiempo después vuelve a decir “Les doy la oportunidad a todos, por favor”.

En un momento, la aerolínea le piden a los pasajeros que se bajen del avión por motivos de seguridad.

Que a nosotros no nos convenía que él viajara con nosotros porque él quiere volver a ver a su familia; y si nosotros queríamos volver a ver a su familia teníamos que dejar que él no viajara”, relató la actriz Katherine Porto quien se encontraba en el vuelo.

¿Qué hicieron las autoridades?

La tripulación de Avianca reaccionó siguiendo el procedimiento establecido para este tipo de casos. Los pasajeros fueron evacuados de manera ordenada, mientras la Policía y personal médico del aeropuerto ingresaban al avión. El hombre fue trasladado a valoración médica.

Fuentes de la Policía de Bucaramanga confirmaron al diario El Tiempo que el pasajero no portaba armas ni elementos peligrosos y que se trataba de una persona con posibles problemas de salud mental. Tras el incidente, el resto de viajeros fue reubicado y el vuelo reprogramado para continuar con su ruta hacia Bogotá.

