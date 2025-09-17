Día de Amor y Amistad en Antioquia: ¿cuánto gastarán las personas y qué están comprando de regalo?

Un estudio de Fenalco Antioquia, realizado en alianza con el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), evidenció diferencias en el presupuesto destinado a la fecha. En Colombia, el Día del Amor y la Amistad es una celebración anual que se lleva a cabo el tercer sábado de septiembre. A diferencia de otros países donde se conmemora el Día de San Valentín en febrero, en Colombia se trasladó la fecha para evitar que coincidiera con la temporada escolar y los gastos de inicio de año.



¿Cuánto dinero invertirán en la celebración de Amor y Amistad?

Los hombres planean invertir en promedio un máximo de $246.458, mientras que las mujeres destinarán cerca de $191.416. Según la directora ejecutiva del gremio, María José Bernal Gaviria, “el comercio los espera para gozar y disfrutar la mejor experiencia” en una jornada clave para el sector.

Presupuesto para Amor y Amistad en Antioquia

Los resultados muestran que el 6,4% de los encuestados invertirá hasta $50.000, el 33,4% entre $50.000 y $100.000, el 34,1% entre $100.000 y $200.000, el 14,3% entre $200.000 y $300.000, el 8,2% entre $300.000 y $500.000, y el 3,7% más de $500.000.

¿Qué están regalando en Amor y Amistad en Antioquia?

En cuanto a la participación, el 38,7% aseguró que celebrará la fecha, un 27,1% aún no lo sabe y el 34,2% no lo hará. Esto significa que cerca del 65,8% de los consultados planea o considera la posibilidad de celebrar.

Compras de última hora y regalos más comunes

El sondeo encontró que el 44,7% de los consumidores planea las compras con una semana de anticipación, mientras que el 35,8% lo hace en el último momento. Solo el 4,7% se organiza con más de un mes. La mayoría adquiere los regalos entre el 15 y el 21 de septiembre. Los obsequios más frecuentes son invitaciones a comer (34,1%), seguidos por vestuario y calzado (20,4%), flores (12%), bonos o dinero (9,4%) y joyería (7,4%). También figuran, aunque en menor medida, experiencias culturales (5,1%), viajes (4,7%), tecnología (2,8%), deportes (2,7%) y artículos para el hogar (1,4%). Los regalos se destinan principalmente a la pareja (40%), la familia (32,5%), los amigos (18,7%) y los compañeros de trabajo (8,7%).



Dónde y cómo compran los antioqueños

Las tiendas físicas en centros comerciales son el canal más usado (40,7%), seguidas por plataformas digitales (20,5%), tiendas de barrio (14,9%), redes sociales (11,9%), tiendas especializadas (6,2%) y grandes superficies (5,8%). En cuanto a los medios de pago, predomina el efectivo (35,3%), seguido de tarjetas débito (29,3%), plataformas digitales (19,9%), tarjetas de crédito (14,1%) y créditos (1,4%).