¿Cuáles son las sanciones que estipula la Fifa por actos racistas en partidos como el Santa Fe - América de la Liga femenina?

Desde el 2000 la Fifa viene adelantando campañas en su lucha por la discriminación, pero fue en 2006 cuando fue más específico y con el apoyo de Unicef arrancó su campaña ‘Di No al Racismo’, con el objetivo de erradicar del fútbol actos de esta índole.
Pero no solo ha hecho campañas en los estadios, ya que en 2010 lanzó la campaña ‘No Room For Racis’ implementado en el juego FIFA 21. Luego, en 2022, Fifa lanzó el Servicio de Protección de Redes Sociales para proteger a jugadores, equipos y fanáticos del abuso en línea durante la Copa Mundial de Qatar.
Y más recientemente en 2024, durante la Congreso de la Fifa, se aprobó el gesto de brazos cruzados para denunciar abusos racistas, marcando un hito en la campaña. Gianni Infantino, presidente del ente rector del fútbol declaró que: “el racismo es terrible, una lacra que existe en nuestra sociedad y que se ha infiltrado en el fútbol“.