Ofertas de empleo fantasma: ¿qué son y por qué afecta su búsqueda laboral?

“¿Por qué no me llaman?”. Esa es una pregunta que con frecuencia se hacen las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo y no encuentran éxito. Y es que, a medida que pasan los días, los rechazos, las respuestas negativas, en ocasiones sin ningún tipo de retroalimentación, aumentan, y el candidato suele verse afectado incluso en su autoestima.

Pero, ¿y si le dijéramos que no siempre recibe un no porque no sea el candidato ideal, ni tampoco porque su hoja de vida esté mal estructurada, sino porque parte de las ofertas laborales a las que se postula son, en realidad, vacantes fantasma?

Esto, aunque suene increíble, afecta más de lo que se percibe. Ya de por sí se escucha con frecuencia que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, y es totalmente cierto: es un proceso estresante, desgastante, lento y lleno de altibajos. A las preocupaciones naturales que genera la incertidumbre económica y los gastos que implica estar desempleado, se suma ahora otro obstáculo que es navegar entre cientos de ofertas que, en realidad, no buscan contratar a nadie.

