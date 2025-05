Así es el ultimátum de Trump a Apple: iPhones con sello “Made in USA” o un arancel del 25%

La guerra comercial de Donald Trump volvió al centro del escenario económico este viernes 23 de mayo con una amenaza directa a Apple, la empresa insignia del Silicon Valley. El presidente estadounidense lanzó un ultimátum a través de su red Truth Social: si los iPhones no se fabrican en suelo norteamericano, la compañía deberá asumir un arancel del 25%.

La advertencia tuvo efecto inmediato en los mercados: las acciones de Apple cayeron más del 3% en las operaciones electrónicas previas a la apertura de Wall Street, y el S&P 500 retrocedía -1,23%.

“Esperamos que los iPhones que se vendan en Estados Unidos se fabriquen y ensamblen aquí, no en India ni en ningún otro lugar”, escribió Trump, apuntando directamente a Tim Cook, CEO de Apple. Y remató: “De no ser así, Apple deberá pagar un arancel de al menos el 25% a EE. UU.”.

El golpe retórico no fue casual ni aislado. Trump eligió a uno de los íconos más visibles del poder empresarial estadounidense para enviar un mensaje de fondo: la reindustrialización de Estados Unidos no es negociable, y quien no se alinee pagará las consecuencias.