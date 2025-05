Marvel se reivindica con Thunderbolts*: todo lo que debe saber de estos antihéroes que llegan al cine

Los Thunderbolts*, así con el asterisco, llegan este 1 de mayo a las salas de cine de todo el país y hay varias cosas que debe saber antes de ver la película, la apuesta de Marvel Studios que para algunos críticos regresa a la franquicia cinematográfica a los días de gloria de los Avengers. Lo primero que hay que aclarar es quiénes hacen parte de los Thunderbolts*. 1. Yelena Belova: la hermana de la Viuda negra y a quien vimos en varias producciones anteriores a esta como la película Black Widow y la serie Hawkeye. Es interpretada por Florence Pugh.

2. Bucky Barnes: también conocido como El soldado del invierno, es un personaje habitual y ya muy conocido en las películas de Marvel. Ha aparecido en Capitán América: el primer vengador, Capitán América y el Soldado del Invierno, Ant-Man. El Hombre Hormiga, Capitán América: guerra civil, Pantera Negra, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Falcon y el Soldado del Invierno y recientemente en Capitán América: un nuevo mundo. Ha sido interpretado por Sebastián Stan. 3. Red Guardian: al Guardián rojo lo vimos en la película de Black Widow como el padre de la Viuda negra y de Yelena. Es interpretado por David Harbour. 4. Ghost: no es un personaje nuevo, si se devuelve un poco en el tiempo a esta mujer que se vuelve invisible la vimos en Ant-Man and the Wasp. Es interpretada por Hannah John-Kamen. 5. John Walker: otro marginado conocido por intentar (y fracasar en el intento) ser el nuevo Capitán América tras la renuncia de Steve Rogers. Todo eso se vio en la serie Falcon y el Soldado del Invierno. Es interpretado por Wyatt Russell. 6. Taskmaster: aquí también debe retroceder en las películas de Marvel y ver Black Widow porque allí aparece este personaje interpretado por Olga Kurylenko. Entre sus habilidades está la de imitar los movimientos físicos de otros, un poder conocido como reflejos fotográficos. A todos ellos los “dirige”, Valentina Allegra de Fontaine, personaje que ya hemos visto en otras películas de Marvel “reclutando” a este grupo de marginados héroes para un propósito no tan “justo”. Valentina es interpretada por Julia Louis-Dreyfus. Y hay otro personaje que usted solo conocerá como Bob, que no tiene un cómic propio, pero que es una pieza clave en la historia.

Thunderbolts* de los cómics al cine

Esta película tiene su base en el cómic de Marvel que se publicó, por primera vez, en 1997. “Thunderbolts* continúa la tradición de aventuras épicas en el Universo Cinematográfico de Marvel que comenzó con Iron Man en 2008 y se ha expandido a lo largo de 35 películas hasta la fecha”, cuentan desde la producción. Entérese: Detalles para entender Black Widow, la nueva película de Marvel Aunque los Thunderbolts son una franquicia más reciente en términos de publicación, Marvel Studios sabía que era el momento de llevarla a la gran pantalla. El estudio llevaba años preparando sutilmente a los Thunderbolts* en las películas Ant-Man y la Avispa y Viuda Negra, así como en la serie de Disney+ Falcon y el Soldado del Invierno. Esas son producciones que puede ver de nuevo para llegar bien actualizado a esta nueva película.

Florence Pugh en el papel de Yelena Belova. FOTO Cortesia Marvel Studios

¿Qué dicen los actores de Thunderbolts*?

Para Julia Louis-Dreyfus fue todo un reto interpretar de nuevo a Valentina, porque sus apariciones en las películas de Marvel han sido cortas y, usualmente, sorpresivas. “En este caso, fue como meter el dedo del pie en el agua, poco a poco. Y en esta película en particular, realmente llegas a conocer a esta persona (...) Yo la veo como una antivillana, así como estos chicos son antihéroes”. Puede leer: No se enrede, lo que debe saber de la próxima Avengers Doomsday tras el anuncio de Marvel La actriz que interpreta a Ghost, Hannah John-Kamen, cuenta que hay bastantes diferencias de ella en Ant-Man and the Wasp y esta película: “En Ant-Man estaba constantemente al borde de la muerte, con un cuerpo que la traicionaba. Y tomaba decisiones desesperadas para sobrevivir. En Thunderbolts*, la encontramos mucho más madura. Ha aprendido a controlar su poder, y eso la vuelve más peligrosa. Creo que es más intimidante ahora, pero también más fuerte. Ya no vive con ese dolor constante”.