Menores implicados en magnicidios: qué sigue para el adolescente que mató a Miguel Uribe

Aunque la condena contra el autor material del asesinato de Miguel Uribe se perciba como un logro de justicia tras el magnicidio que estremeció al país, lo cierto es que detrás del proceso todavía hay múltiples hipótesis abiertas y un panorama de investigación que no se cierra. El desenlace judicial también deja un sabor agridulce: el primer responsable juzgado por este crimen es un menor de edad. En su caso, la sanción impuesta fue de siete años de privación de la libertad, en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.



El joven deberá cumplir la sanción en un centro especializado, cuyo propósito es combinar la privación de la libertad con programas educativos, psicológicos y de resocialización. La idea detrás de este modelo es que el castigo no sea únicamente punitivo, sino que permita la construcción de un nuevo proyecto de vida. El adolescente deberá someterse a evaluaciones periódicas que determinarán su progreso en los programas de resocialización. Si cumple con buena conducta y participa de manera activa en las actividades educativas, podrá aspirar a beneficios como salidas pedagógicas o reducciones parciales de la pena. Estas decisiones quedarán en manos de jueces de infancia y adolescencia, quienes valorarán los informes emitidos por el centro donde estará recluido. No obstante, este episodio no es aislado. La historia reciente del país revela otros momentos en los que adolescentes fueron protagonistas de graves atentados.

Otros casos de menores involucrados en atentados

En 1990, Andrés Arturo Gutiérrez de 15 años, asesinó en el aeropuerto a Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial, frente a su esposa. Apenas cumplió un año de sanción por ser menor y, tras salir, fue asesinado en Medellín junto a su padre. En 1984, Byron de Jesús Velásquez Arenas, alias “Quesito”, de 17 años participó en el atentado contra el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, crimen ordenado por Pablo Escobar.