Se acaba el plazo para pagar el impuesto vehicular en Antioquia: queda semana y media para hacerlo

Si usted tiene un carro o si su moto es de una cilindrada superior a los 125 centímetros cúbicos y aún no ha pagado el impuesto vehicular del automotor, apúrele a hacerlo, porque solo hasta el viernes de la próxima semana, el 18 de julio, hay plazo para cancelarlo, a menos que se quiera ganar una cuantiosa multa por incumplir con este tributo.

En caso de que no confíe en la modalidad virtual, también se ofrecen alternativas de forma presencial, como en la Gobernación de Antioquia, en la central de impuestos, de lunes a viernes de 7:30 de la mañana, a 5:00 de la tarde, en jornada continua, o en la Central Mayorista de Antioquia, donde hay atención de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.

Las secretarías de Movilidad de Medellín, Envigado, Bello, Itagüí, Sabaneta, Copacabana, Girardota, Caldas, La Estrella, Andes, Amalfi, Apartadó, Caucasia, Ciudad Bolívar, Marinilla, Puerto Berrío, Rionegro, Santa Rosa de Osos, Urrao, Turbo y Yarumal también tienen punto de pago en sus instalaciones, en los mismos horarios en los que opera habitualmente cada una de estas sedes.

En Medellín, además de las opciones mencionadas, también hay servicio en el Más Cerca de la sede El Poblado, entre las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m., simplemente presentando la documentación de su vehículo.

En los centros comerciales Mayorca (Sabaneta), Automotriz, Premium Plaza, El Tesoro, Florida, Oviedo, Unicentro, Viva Laureles, Los Molinos, Viva La Ceja, Jardines de Llanogrande (Rionegro), San Nicolás (Rionegro) y Plaza del Río (Apartadó) también hay puntos de pago para los contribuyentes.

Y si quiere cancelar este impuesto en bancos, puede acercarse a cualquier sucursal de Banco de Occidente, Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá y Banco Popular, aunque en esta última entidad solamente en las sedes que hay en secretarías de Movilidad o en La Alpujarra.