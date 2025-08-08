Colombia está lista para los Juegos Panamericanos Junior ¿Quiénes son los abanderados de esta edición?

La ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos Junior se celebrará en el Estadio Defensores del Chaco el próximo 9 de agosto. La bicicrocista mundialista Queen Saray y el atleta récord Ronal Longa serán los encargados de cargar con orgullo la bandera nacional, este sábado a las 7 p.m. Aparte de Queen y Ronal, 212 atletas colombianos estarán compitiendo en los Juegos Panamericanos en múltiples disciplinas. El evento, que va del 9 al 23 de agosto, reunirá a más de 4,000 atletas nacidos entre 2003 y 2013 procedentes de 41 países. Aquí le contamos todos los detalles de esta segunda edición de los Juegos. Le puede interesar: Debut soñado para los atletas colombianos en los Juegos Mundiales en China; así fue su desempeño

Queen Saray y Ronal Longa fueron los seleccionados por su desempeño

El Comité Olímpico Colombiano (COI) anunció en días previos al inicio de la competencia que los encargados de llevar la bandera en el acto inaugural serían la bicicrocista Queen Saray Villegas y el velocista Ronal Longa. La selección de los abanderados se hace debido a sus recientes méritos deportivos, y tanto a Queen como a Longa les sobran reconocimientos de talla nacional e internacional.

Queen Saray una campeona olímpica

La bicicrosista de 22 años, nacida en Buga, ya cuenta con numerosos logros en la categoría BMX freestyle. Uno de los más importantes fue el reciente diploma olímpico obtenido en la edición de París 2024, donde ocupó el cuarto lugar.

Queen también carga con orgullo el liderato en el ranking UCI de la disciplina durante 2025, la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, la medalla de plata en los X Games y su participación en las diferentes paradas de la Copa Mundo.

Ronal Longa es récord suramericano

El velocista de 21 años es una joven promesa del atletismo, que también a su corta edad ha demostrado que está hecho de piel de campeón. Ronal, obtuvo el récord en el Campeonato Suramericano de Atletismo São Paulo 2023, al registrar 9.99 segundos en los 100 metros planos, siendo el primer colombiano en bajar la barrera de los 10 segundos y adjudicándose también su cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Longa, en esta temporada, bajó su registro hasta los 9.96 s. y obtuvo el récord suramericano durante su participación en el Savona International Meeting que tuvo lugar en Italia, hecho que también le entregó el cupo al Mundial de Tokio.

Los atletas promesa a seguir en los Juegos Panamericanos Junior 2025

La delegación colombiana contará con la participación de 212 atletas mujeres y hombres en múltiples disciplinas, que seguramente le darán muchísimas alegrías al país. Las victorias colombianas ya hacen historia en las ediciones de los Juegos Panamericanos Junior. Colombia ocupó el segundo puesto en los Juegos Panamericanos Júnior que se disputaron en Cali en 2021. En el medallero se colgó 48 oros, detrás del campeón, Brasil, que obtuvo 59, y superó a Estados Unidos, que con 47 oros fue tercero.

Además de Queen y Longas, aquí le mencionamos algunos de los atletas y disciplinas que le debe seguir la pista en esta edición, en la que seguramente también estaremos entre los 3 mejores. En la delegación cafetera se destacan: - Natalia Linares (salto largo)

- Camila Giraldo (patinaje)

- Gelen Torres (pesas)

- María Isabel Arboleda (salto alto)