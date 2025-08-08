Colombia está lista para los Juegos Panamericanos Junior ¿Quiénes son los abanderados de esta edición?

La ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos Junior se celebrará en el Estadio Defensores del Chaco el próximo 9 de agosto. La bicicrocista mundialista Queen Saray y el atleta récord Ronal Longa serán los encargados de cargar con orgullo la bandera nacional, este sábado a las 7 p.m.
Aparte de Queen y Ronal, 212 atletas colombianos estarán compitiendo en los Juegos Panamericanos en múltiples disciplinas. El evento, que va del 9 al 23 de agosto, reunirá a más de 4,000 atletas nacidos entre 2003 y 2013 procedentes de 41 países. Aquí le contamos todos los detalles de esta segunda edición de los Juegos.
