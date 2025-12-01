Decepcionante: apenas es el primer día de diciembre y ya van 11 quemados por pólvora en Antioquia

A pesar de las campañas anti pólvora que la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia han implementado, diciembre empezó con once quemados en cuatro municipios del departamento, tres casos más que los ocurridos en la misma fecha de 2024.

Medellín es el que más aporta a ese consolidado con siete casos, entre los que destacan tres menores de edad con quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes extremidades del cuerpo: cara, cuello, tronco y manos.

Otros dos corresponden a hombres de 27 y 28 años. El primero, quien observaba la quema de unos voladores, resultó con quemaduras leves en el tronco, y el segundo con afectaciones en mano y pie al manipular un artefacto que contenía pólvora. Los últimos dos casos en la capital antioqueña involucraron a mujeres: una de 20 años y otra de 36. Ambas sufrieron quemaduras de segundo grado en la mano, la primera por manipular pólvora y la segunda, por observar la quema de la misma.