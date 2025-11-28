No ha llegado diciembre y ya van 68 personas quemadas por pólvora en Antioquia

Las autoridades se encuentran en alerta ante la llegada de diciembre, uno de los meses donde Antioquia lidera las cifras de quemados. Faltan tan solo tres días para iniciar las fiestas decembrinas y ya las autoridades reportaron 68 personas quemadas, siendo Medellín la ciudad con más casos en el departamento.

A raíz de esto, la Gobernación de Antioquia reforzó su campaña ‘Soy Antipólvora’ para evitar el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en los 125 municipios del departamento.

La estrategia, que cuenta con el apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Policía Nacional y otras instituciones, busca reducir las lesiones por manipulación de artefactos como las chispitas mariposas, las papeletas, totes, voladores, entre otros.

La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego, insistió en la importancia de la responsabilidad ciudadana y pidió evitar la quema de pólvora durante las festividades debido a que la Unidad de Quemados del Hospital San Vicente de Paúl ya reporta el 100% de ocupación en camas de adultos y el 80% en las camas de niños.

“Corremos el riesgo de que pacientes que requieran hospitalización por este tipo de accidentes, nos toque buscar camas por fuera de Antioquia en otras instituciones hospitalarias del país. Es lamentable que sigamos siendo el departamento que lidera el número de quemados”, expresó la funcionaria.

La campaña, creada en 2024, continúa este año con acciones pedagógicas dirigidas especialmente a niños entre los 8 y 12 años. A través de un videojuego, material para colorear, el cuento “Valentín sin pólvora” y una guía para docentes, la Gobernación busca que los menores lleven el mensaje de prevención a sus familias.

Además, desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 17 de enero de 2026 se realizará vigilancia intensificada por lesiones con pólvora, intoxicaciones por fósforo blanco y por licor adulterado.

Las autoridades recordaron que el uso de pólvora está restringido y que cualquier manipulación sin los permisos establecidos puede acarrear sanciones económicas, según lo dispuesto en el Código de Policía.

Otro énfasis de la campaña es la protección de los animales domésticos y silvestres, que son altamente sensibles al ruido de la pirotecnia. La Gerencia de Protección y Bienestar Animal advirtió que durante la alborada, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, se incrementan entre un 10% y un 15% los casos de muerte súbita en mascotas.