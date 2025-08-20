x

Este es el producto colombiano sensación en EE. UU. que fue retirado del mercado por la FDA por posible riesgo a la salud

La FDA ordenó suspender su comercialización en Estados Unidos tras detectar en él un posible riesgo de propagación de una peligrosa enfermedad.

  El producto colombiano retirado del mercado de Estados Unidos fue hallado con restos de una bacteria peligrosa para el ser humano. Foto: Getty Images
    El producto colombiano retirado del mercado de Estados Unidos fue hallado con restos de una bacteria peligrosa para el ser humano. Foto: Getty Images
  Esta es la etiqueta del producto colombiano retirado en Estados Unidos. Foto: FDA
    Esta es la etiqueta del producto colombiano retirado en Estados Unidos. Foto: FDA
  • Este es el producto colombiano sensación en EE. UU. que fue retirado del mercado por la FDA por posible riesgo a la salud
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han ordenado la suspensión en la comercialización de un producto colombiano popular en los mercados del país norteamericano.

La orden fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) el pasado 12 de agosto y su decisión está argumentada en un posible riesgo de Salmonella.

Lea también: Ante el arancel del 10% de Trump al café colombiano, así es la estrategia de la Federación de Cafeteros

De acuerdo a un boletín de la entidad sanitaria, la orden se dio producto de una inspección “en la que se observaron condiciones insalubres”. En dicha revisión se habría encontrado presencia de roedores y otras condiciones perjudiciales para la salud durante la producción y el almacenamiento del artículo.

La medida fue en contra del Quesito El Establo, el cual habría sido distribuido en tiendas minoristas de Massachusetts. Dirigido al público hispano latino. El retiro del mercado está dirigido al lote con código.22 DE AGOSTO DE 2025.

Esta es la etiqueta del producto colombiano retirado en Estados Unidos. Foto: FDA
Esta es la etiqueta del producto colombiano retirado en Estados Unidos. Foto: FDA

Para las autoridades, el consumo de este lote del queso colombiano representaba un riesgo de enfermedades por la presencia de Salmonella, el cual, según la FDA, es “un organismo que puede causar infecciones graves e incluso mortales en bebés, niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada”. También puede ser mortal para personas que hayan recibido recientemente un trasplante de órgano, pacientes en tratamientos contra el cáncer y mujeres embarazadas.

Por otro lado, la Salmonella, según especificó la misma entidad, en los casos de las personas que no hacen parte de estos grupos poblacionales sensibles, la presencia de esta bacteria puede provocar fiebre, vómito, diarrea y dolores abdominales, además de causar afectaciones en la sangre.

La FDA advirtió que quienes hayan comprado el producto no deben consumirlo y, por el contrario, deben devolverlo al lugar de la compra donde se le daría un reembolso respectivo. La empresa productora del queso detuvo la producción de este y se comprometió con las autoridades sanitarias para trabajar de forma conjunta y detectar las posibles fallas que generaron dicha alerta.

Este es el producto colombiano sensación en EE. UU. que fue retirado del mercado por la FDA por posible riesgo a la salud

¿Qué es la Salmonella?

La salmonella, hallazgo de las autoridades en el queso colombiano, es una bacteria que puede causar infecciones gastrointestinales en humanos y animales.

Su principal vía de transmisión es a través de alimentos contaminados como huevos, carne y frutas y verduras que no son lavadas de forma adecuada. También puede contraerse esta bacteria por contacto con animales infectados.

Siga leyendo: ¿Qué es la legionelosis? La enfermedad que ha matado a 5 personas y enviado a otras 14 al hospital en Nueva York

