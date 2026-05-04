Así vive una paciente la crisis en hospital de Quibdó: “es lo peor”

Yenci del Carmen Echeverry Mosquera, una habitante de Condoto, Chocó, lleva quince días en una camilla en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, un lugar que por estos días tiene goteras en parte de su techo y alcanza una sobreocupación del 340 %.

Así lo denunció la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, quien publicó un video en su cuenta de X en el que mostró el deterioro del principal centro asistencial de segundo nivel de la región. En las imágenes se observa el ingreso de agua por el techo debido a goteras, situación que pone en peligro la vida de los pacientes.

La mandataria recordó que el hospital se encuentra intervenido por la Superintendencia de Salud y llamó a la implementación de “un plan de choque urgente para estabilizar la atención y proteger la vida de los usuarios”.

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Córdoba señaló además que el centro hospitalario ha llegado a una sobreocupación del 340 %, con el servicio de urgencias colapsado, lo que ha obligado a tomar medidas de emergencia, que calificó como insuficientes.

En medio de ese drama está Yenci. Todo comenzó el 25 de abril, cuando fue remitida desde su pueblo natal en condiciones delicadas, buscando una respuesta médica que terminó disuelta en un sistema colapsado.

Durante los primeros nueve días, cuenta su sobrina Tatiana Pereira Echeverri, en diálogo con EL COLOMBIANO, su mundo fue una camilla inestable en un pasillo abarrotado, un mueble clínico tan precario que su propia familia debía sostenerlo cada vez que ella intentaba girar el cuerpo para evitar que se volcara.

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“A mi tía la tenían acostada en una camilla en pleno pasillo, porque el hacinamiento es terrible. La camilla estaba sostenida por una escalerita, de esas que se usan para subirse a las camillas. Sí, una de esas. Mi prima tenía que estar pendiente de sostenerla cada vez que mi tía intentaba moverse, porque si se giraba sin cuidado, la camilla podía volcarse”, relata Tatiana al otro lado del teléfono.

Ella resume la tragedia con la contundencia de quien ha perdido el asombro ante el horror: “la experiencia ha sido la peor. A mi prima le ha tocado comprar todo: el esparadrapo, el catéter, los medicamentos... absolutamente todo, para que puedan atender a mi tía y aplicarle el tratamiento. El domingo, cuando por fin la cambiaron de cuarto, ella ya tenía el catéter puesto, pero al momento de administrarle el medicamento se dieron cuenta de que estaba tapado. A las doce de la noche, cuando pasó la enfermera para suministrárselo, dijo que no podía hacerlo porque no había otro catéter disponible para reemplazarlo”, cuenta la familiar de doña Yenci, una minera artesanal de Condoto.

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Esa noche, no hubo tratamiento y, desde entonces, la familia ha tenido que asumir el rol que el Estado ha desatendido. El diagnóstico, cuenta Tatiana, es una niebla de suposiciones donde los médicos hablan de “posibles cálculos en la vesícula o de un posible compromiso renal”, pero nada se concreta ni se firma. No existe un plan de tratamiento definido, solo una acumulación de conjeturas que pesan tanto como la propia dolencia.

“El hospital tiene un cielo raso que parece haber sido intervenido, pero sin reforzar adecuadamente el techo. Ayer, con la lluvia tan fuerte, esa estructura colapsó: partes del cielo raso se vinieron abajo y por ahí empezaron a caer chorros de agua. Tuvieron que mover algunos pacientes para evitar una tragedia”, expresa Tatiana.

En Quibdó, la capital chocoana, existen cinco centros asistenciales que atienden urgencias: dos públicos y tres privados. Entre los públicos se encuentran los hospitales San Francisco de Asís e Ismael Roldán, este último de primer nivel. Sin embargo, actualmente solo tres de estos cinco están operando, ya que dos centros privados —Funvida y la Clínica Vida— no están prestando servicio de urgencias.

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