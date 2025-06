Quién era doña Nydia Quintero de Turbay, “una mujer que dedicó su vida a servir a los demás”

La gestora social y ex primera dama de 93 años fue internada la semana anterior aquejada de problemas respiratorios en la Fundación Santa Fe de Bogotá, la misma clínica donde su nieto, el senador Miguel Uribe, lucha desde el pasado 7 de junio por su vida, tras ser objeto de un atentado.

“Fue, sin duda, una de las mujeres más importantes y admiradas de Colombia en el siglo XX. Hace cinco décadas, doña Nydia, como cariñosamente la llamábamos, soñó con un país donde la solidaridad no fuera un gesto aislado, sino un movimiento capaz de unir a millones de personas. Y lo logró”, detalló la Fundación en un sentido mensaje de despedida.

Mientras que el expresidente Álvaro Uribe sostuvo que la ex primera dama fue un “ejemplo de vida, de servicio a los más necesitados. La acción permanente de su vida fue la solidaridad, más allá del nombre de su Fundación Solidaridad por Colombia”.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, creció en medio de los privilegios por sus apellidos, pero no se refugió en esa condición, sino que la puso al servicio de causas sociales y de la política. Estudio Derecho en la Universidad de Los Andes y una maestría en Administración Pública en Harvard; fue concejal de Bogotá cuando Gustavo Petro fue alcalde y luego ocupó la Secretaría de Gobierno en la Alcaldía de Enrique Peñalosa. Intentó ser alcalde de Bogotá en 2018, pero quedó en cuarto lugar con 426.000 votos. Aunque por herencia de su familia militó en el Partido Liberal, en 2021 dio el salto a la política nacional como cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático, por invitación directa del expresidente Álvaro Uribe.

Sin duda, el joven político es como se conoce popularmente un “delfín”; sin embargo, sus colaboradores destacan que sus capacidades hacen que las personas que trabajan con él se olviden de su abolengo y en cambio reconozcan cómo destaca entre el resto por sus propios méritos. “Ha sido uno de los políticos más brillantes que he conocido. Un genio. Mire, lo demostró en la gira de debates del Centro Democrático en las regiones; no había tema en el que no se preparara a fondo”, dice una persona de su equipo que prefiere hablar bajo reserva.

Esa persona recuerda, como se ve en varias entrevistas, que Uribe es un prodigioso músico que toca el piano y un avezado jugador de ajedrez. En ese deporte encontró una forma de ver la vida a partir de la estrategia, el método y la disciplina. Pero también le sirvió como inspiración para crear la Fundación Crece Colombia, dedicada a ayudar a niños y jóvenes a través del ajedrez. “Miguel cree que el deporte también es un motor de transformación en Colombia. Y no solo jugaba ajedrez, también le gustaba correr y nos levantaba en los viajes en la madrugada para motivarnos a hacer ejercicio”, recuerda un colaborador.