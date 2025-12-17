¿Quién era Vivian Polanía, la jueza hallada muerta en Cúcuta? Las polémicas por las que fue conocida en el país

El llanto alertó al esquema de seguridad, cuyos integrantes, tras tocar en repetidas ocasiones la puerta sin obtener respuesta, dieron aviso inmediato a la Policía Nacional. Hasta el momento no se conocen más detalles sobre las causas de su muerte, por lo que las autoridades continúan con la investigación para establecer si se trató de un homicidio o de un posible suicidio.

La jueza Heidy Vivian Polanía Franco fue encontrada sin vida en su apartamento en la capital de Norte de Santander durante la tarde de este 17 de diciembre. Según información preliminar, el hallazgo se produjo en el barrio Ceiba II de Cúcuta, cuando la mujer yacía sobre una cama en compañía de su bebé de dos meses, quien al parecer lloraba de manera incesante.

Heidy Vivian Polanía Franco, de 37 años, era jueza penal municipal con función de control de garantías en Cúcuta, Norte de Santander, que adquirió notoriedad en 2022 luego de protagonizar varios videos que la pusieron en el ojo público. En uno de esos materiales se observa a la mujer fumando y vistiendo ropa interior mientras participaba en una audiencia virtual relacionada con el atentado con carro bomba contra la Brigada XXX del Ejército.

El video se viralizó rápidamente luego de que por accidente se activara la cámara de su computador, lo que derivó en varias sanciones disciplinarias, entre ellas la suspensión de su cargo por tres meses, impuesta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero luego fue absuelta.

“De los tres requisitos formales que establece la norma, no se acredita de forma concreta el tercero de ellos pues no se menciona como la disciplinable podía interferir en el trámite de la investigación o pueda continuar con la reiteración de la conducta objeto de investigación, ya que no se hizo alusión a pruebas, antecedentes o elementos de juicio que así lo permitieran entender”, señaló la Comisión.

En otro video, el más viral de todos, apareció celebrando el Día del Amor y la Amistad en el Palacio de Justicia de Cúcuta y recibiendo un show de striptease. Este hecho, al igual que el anterior, la convirtió en blanco de denuncias por parte de colegas y otros funcionarios judiciales. La mujer argumentó que su actitud estaba amparada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que las constantes críticas le habían generado problemas psicológicos.