¿Quién era Vivian Polanía, la jueza hallada muerta en Cúcuta? Las polémicas por las que fue conocida en el país

La jueza Heidy Vivian Polanía Franco fue encontrada sin vida en su apartamento en la capital de Norte de Santander durante la tarde de este 17 de diciembre. Según información preliminar, el hallazgo se produjo en el barrio Ceiba II de Cúcuta, cuando la mujer yacía sobre una cama en compañía de su bebé de dos meses, quien al parecer lloraba de manera incesante.
El llanto alertó al esquema de seguridad, cuyos integrantes, tras tocar en repetidas ocasiones la puerta sin obtener respuesta, dieron aviso inmediato a la Policía Nacional. Hasta el momento no se conocen más detalles sobre las causas de su muerte, por lo que las autoridades continúan con la investigación para establecer si se trató de un homicidio o de un posible suicidio.