¿Quién es alias El Costeño? El hombre señalado de planear el atentado contra Miguel Uribe

Va quedando al descubierto la estructura del grupo criminal detrás del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.

Aunque la Fiscalía aún se reserva los detalles más sensibles, se confirmó que la investigación avanza por dos líneas concretas que apuntan a una organización con experiencia, jerarquía y roles definidos.

Como parte de ese avance, las autoridades revelaron el rostro del hombre que encabeza la lista de los más buscados por este crimen. Se trata de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o El Costeño, señalado como el cerebro del atentado y jefe del grupo armado que habría ejecutado la operación criminal contra el dirigente del Centro Democrático.

Según la Fiscalía, fue él quien movió los hilos en Bogotá, reclutó a los sicarios y coordinó los pasos del plan. Su nombre ya había aparecido en las investigaciones durante las últimas semanas, pero su identificación oficial marca un punto de quiebre.

Su captura es considerada prioritaria. No solo por su rol como autor material, sino porque, hasta ahora, sería el único capaz de revelar quién dio la orden.

Arteaga Hernández no es un desconocido para las autoridades. Según el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, este sujeto tiene un extenso prontuario criminal, con antecedentes por extorsión, lesiones personales, desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar, entre otros delitos cometidos principalmente en Bogotá. A pesar de su trayectoria delictiva, Triana descartó que pertenezca a disidencias o grupos guerrilleros como el ELN. Delincuencia común organizada, señaló.

Tan importante es su captura que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 300 millones de pesos. Confían en que este incentivo ayude a estrechar el cerco sobre un criminal curtido, cuya detención podría abrir el camino para esclarecer la autoría intelectual del ataque.

Junto a él aparece otro eslabón clave, alias El Hermano, capturado recientemente y señalado como el coordinador logístico de la estructura. Ambos se conocieron en prisión y, según las autoridades, llevan más de 20 años delinquiendo juntos.

“‘El Hermano’ conduce un carro, da instrucciones, da órdenes criminales y se convierte en una persona importante desde el punto de vista delincuencial. Tiene un peso importante en ese escenario criminal”, explicó el general Triana.

Añadió que son dos criminales con experiencia que habrían puesto su estructura al servicio de este atentado político. Una red que, paso a paso, empieza a quedar al descubierto.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, advirtió que el foco de la investigación no está en multiplicar capturas, sino en identificar a los verdaderos responsables. Lamentó, además, que el proceso esté siendo afectado por filtraciones, y explicó que la orden de captura contra alias ‘Chipi’ tuvo que ser confirmada públicamente debido a la presión mediática.

“Tenemos definidas como objetivo a cinco personas: las cuatro que ya están privadas de la libertad y una quinta, por la que se ofrece recompensa y que tiene orden de captura. Informamos esto porque la información se filtró”, señaló la fiscal.

La publicación del rostro de alias Chipi se basó en registros de cámaras de seguridad captados el día del atentado. En esos videos, aparece en varias oportunidades junto a alias ‘Gabriela’, una joven de 19 años capturada días después, señalada de haber entregado el arma al adolescente que disparó contra el senador Uribe.

Sobre ese episodio, el general Triana confirmó que aún se investiga por qué alias ‘Gabriela’ fue trasladada al departamento de Caquetá, donde finalmente fue detenida. “Él, Chipi, da unas orientaciones, y esas implican a esta joven ser trasladada hacia el Caquetá. La pregunta es: ¿a qué?, ¿por qué?”, dijo el oficial.

Otra pregunta sin respuesta hasta ahora es por qué quisieron acabar con la vida del senador.

Por ahora, las autoridades se basan en la línea de tiempo que reconstruye minuto a minuto el día de los hechos. El propósito es establecer cómo se planeó y ejecutó el atentado.

En las imágenes, alias Chipi aparece en las inmediaciones del lugar de los hechos a las 5:14 p. m., encontrándose con ‘Gabriela’ y el adolescente sicario. Luego se movilizan en un vehículo hacia el parque del barrio Modelia. A las 5:26 p. m., las cámaras los registran caminando juntos.

La Fiscalía cuenta no solo con estos registros, sino también con los testimonios de los capturados. Uno de los más reveladores ha sido el de alias Gabriela, quien declaró ante una fiscal delegada cómo conoció a alias Chipi en un bar del centro de Bogotá y cómo, antes del atentado, ya había hecho algunas “vueltas” para él.

Según su testimonio, él la contactaba para “llevar encargos” con la promesa de que no se expondría y recibiría dinero por su participación. En el caso puntual del 7 de junio, la oferta fue directa: “Si moría (Miguel Uribe), me pagaba diez millones. Si no se moría, me pagaba 600 o 700 mil pesos”, relató la joven.

Alias Gabriela también reveló que El Costeño le pidió que buscara a un “menor suicida” para cometer el crimen. “Me dijo que era mejor si tenía de pronto antecedentes o no tenía padres. Que no tuviera a nadie que estuviera tan pendiente de él. Que debía tener entre 14 y 16 años, porque si estaba por cumplir los 18 podía sufrir cárcel. Entonces necesitaba que tuviera por ahí 14 años para que lo metieran a una correccional y de ahí lo dejaran en libertad”, declaró.

El adolescente, según su versión, habría sido engañado con la promesa de que sería rescatado tras cometer el atentado.

“Le contó que había una moto que lo iba a esperar en la misma esquina donde estaba el Spark. Le dijo que si la moto no alcanzaba a recogerlo, una cuadra más adelante iba a estar el Spark y que tenía cinco minutos de escape, porque la Policía estaba con ellos, y que estos eran los que estaban de escolta del senador”, fue lo que le habría dicho alias el Costeño al joven de 15 años.