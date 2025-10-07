x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¿Quién es Daniel Quintero? El camaleónico perfil político del precandidato del Petrismo

El Colombiano
El Colombiano
hace 33 minutos
bookmark

Daniel Quintero, precandidato presidencial del Pacto Histórico, exhibe un perfil abiertamente camaleónico y un doble discurso que genera serios cuestionamientos. Su trayectoria ideológica es incoherente, pues inició en el Partido Conservador y el Liberal, para luego definirse como de una “izquierda materialista”. Entre sus mayores contradicciones está haber votado dos veces por Álvaro Uribe Vélez. A este historial se suman más de 55 investigaciones activas en entes de control como la Fiscalía (25), la Procuraduría (20) y la Contraloría (10), cifras inéditas para un exalcalde de Medellín.

