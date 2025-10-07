¿Quién es Daniel Quintero? El camaleónico perfil político del precandidato del Petrismo

Daniel Quintero, precandidato presidencial del Pacto Histórico, exhibe un perfil abiertamente camaleónico y un doble discurso que genera serios cuestionamientos. Su trayectoria ideológica es incoherente, pues inició en el Partido Conservador y el Liberal, para luego definirse como de una “izquierda materialista”. Entre sus mayores contradicciones está haber votado dos veces por Álvaro Uribe Vélez. A este historial se suman más de 55 investigaciones activas en entes de control como la Fiscalía (25), la Procuraduría (20) y la Contraloría (10), cifras inéditas para un exalcalde de Medellín.