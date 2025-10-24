¿Quién es Dany Kovalik, abogado que defenderá a Petro en EE. UU.? Simpatiza con el chavismo y tiene vínculos con regímenes autoritarios

Luego de que el Gobierno de Estados Unidos hizo efectivo el ingreso del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, a la Lista Clinton, la reacción del mandatario colombiano no se hizo esperar. Petro hizo su pronunciamiento a través de redes sociales y afirmó que “la amenaza” del senador republicano Bernie Moreno “se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”. En esa línea, anunció que el abogado que asumirá su defensa en Estados Unidos será Dany Kovalik. “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, finalizó su mensaje por redes sociales.

Gustavo Petro fue incluido a la lista por su presunta complicidad en el incremento desaforado del tráfico internacional de cocaína. Por ello, el gobierno de Estados Unidos decidió sancionarlo e incluirlo en la lista, lo que congela sus activos financieros.

¿Quién es Kovalik?

Es abogado y defensor de derechos humanos originario de Estados Unidos, actualmente enseña Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh. Graduado en 1993 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, Kovalik se desempeñó hasta 2019 como asesor jurídico interno del sindicato United Steelworkers (AFL-CIO), uno de los más grandes de Estados Unidos. Durante su labor, participó en demandas amparadas en la Ley de Reclamaciones por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claims Act) contra The Coca-Cola Company, Drummond y Occidental Petroleum, por casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia. En contexto: URGENTE: Petro, su hijo Nicolás, su esposa Verónica Alcocer y Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton. El diario The Christian Science Monitor lo describió como “uno de los más destacados defensores de los trabajadores colombianos en Estados Unidos”, en referencia a su trabajo en la defensa de sindicalistas amenazados de muerte.

Diferentes casos en los que Kovalik ha estado involucrado

Si bien es Kovalik un reconocido abogado por su labor en defensa de los derechos laborales y humanos, también su figura gira en torno a polémicas por sus posturas frente a regímenes señalados por la comunidad internacional de cometer graves violaciones a esos mismos derechos que dice proteger. Su activismo ha despertado controversia internacional, sobre todo porque ha defendido públicamente al gobierno venezolano y a la Revolución Bolivariana. Kovalik defendió al régimen de Nicolás Maduro tras la promulgación, en 2014, de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela. En una entrevista radial del 2013, Kovalik calificó la Revolución Bolivariana como “la revolución más benévola de la historia”. Y, luego, más adelante, en 26 de febrero de 2014, asistió a la reunión “Chávez Estuvo Aquí”, que fue organizada por la Embajada de Venezuela en Washington D. C. para conmemorar la presidencia de Hugo Chávez. Su controversia crece tras el pronunciamiento de Gustavo Petro al nombrarlo como su abogado defensor, y es llamativa la cercanía de Kovalik y su apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela. Además, por redes sociales se han difundido mensajes que muestran las alineaciones políticas de Kovalik. “Por acá una pequeña muestra de la bibliografía de Kovalik: defensa al régimen de Maduro, Putin, Nicaragua e Irán”.

Por el usuario @dgonza97

Es académico y escritor de diferentes libros