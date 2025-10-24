¿Quién es Dany Kovalik, abogado que defenderá a Petro en EE. UU.? Simpatiza con el chavismo y tiene vínculos con regímenes autoritarios

Luego de que el Gobierno de Estados Unidos hizo efectivo el ingreso del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, a la Lista Clinton, la reacción del mandatario colombiano no se hizo esperar.
Petro hizo su pronunciamiento a través de redes sociales y afirmó que “la amenaza” del senador republicano Bernie Moreno “se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”.
En esa línea, anunció que el abogado que asumirá su defensa en Estados Unidos será Dany Kovalik. “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, finalizó su mensaje por redes sociales.