Se posesiona la nueva SuperSubsidio que deberá desenredar la ‘Telaraña Azul’ en Comfenalco Antioquia

La abogada Edna María Tafur fue posesionada como nueva Superintendente del Subsidio Familiar, luego de su nombramiento mediante el Decreto 1366 del 4 de septiembre de 2026, firmado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.
El nombramiento se produce en un contexto en el que el Gobierno Nacional mantiene seguimiento sobre el funcionamiento de las cajas de compensación y busca que estas cumplan su función social bajo criterios de transparencia, eficiencia y responsabilidad.
De hecho, la nueva funcionaria tendrá entre sus principales tarea desenredar la llamada “Telaraña Azul”, una presunta red política que quiere permanecer al mando de Comfenalco Antioquia y que fue denunciada por el propio Ministerio de Trabajo.
La posesión estuvo a cargo de Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, quien destacó que la nueva funcionaria tendrá una responsabilidad central en la vigilancia de los recursos administrados por las cajas de compensación familiar.