Video: ¿quién es el hombre que cometió delito de discriminación contra agente de tránsito en Cali?

Un caso de agresión y discriminación contra la autoridad generó indignación en Cali. En un video difundido en redes sociales, se observó cómo un ciudadano persigue a un agente de tránsito lanzándole insultos racistas.

“Sos un negro basura”, “si fueras inteligente, no serías guarda”, “te maneja un blanco, hp”, fueron algunas de las frases con las que el agresor intimidó al funcionario. El agente trató de alejarse, pero el hombre lo siguió insultando y hostigando verbalmente.

El hecho fue condenado por la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Movilidad Distrital. En un comunicado, ambas entidades calificaron la situación como “inaceptable” y recordaron que la agresión a funcionarios públicos no puede seguir normalizándose.

“Hacer respetar la norma no debe poner en riesgo la integridad de quienes la hacen cumplir. En Cali, los agentes de tránsito enfrentan insultos, agresiones y discriminación por ejercer su labor. Se reafirma que en Cali la ley se respeta, el racismo no se tolera y que nuestros agentes no están solos”, expresó la administración distrital.