¿Quién es Luis Armando Pérez Castañeda, jefe de la delegación del Clan del Golfo en los diálogos en Catar?

Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno, es el jefe de la delegación del Clan del Golfo en las conversaciones que avanzan con el Gobierno en Qatar. El hombre es uno de los cabecillas políticos de la organización ilegal y, desde el año pasado, tiene levantadas las órdenes de captura.

Su firma y su rostro aparecieron durante el cierre del primer ciclo de conversación. En el primer acuerdo se acordó implementar alivios humanitarios en las zonas donde el grupo ilegal tiene poder, como en los municipios de Mutatá (Antioquia) y en Acandí, Belén de Bajirá, Unguía y Ríosucio (Chocó).

A alias Bruno le levantaron las órdenes de captura el 22 de agosto del año pasado. En la decisión de la Fiscalía, esa vez, también se incluyó a Orozman Orlando Osten Blanco, alias Rodrigo flechas y Elkin Casarrubia, llamado El Cura.

Este 18 de septiembre, alias Bruno reapareció en la foto oficial junto a Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno, y el canciller catarí, Mohamed Bin Mubarak Al-Khulaifi.

De Pérez Castañeda se sabe que es el cabecilla político del Clan del Golfo –ahora autodenominado Ejército Gaitanista– y el encargado de impartir el adoctrinamiento a los mandos medios y a las tropas.