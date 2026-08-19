Las sombras que rodean al nuevo contralor Jorge Laverde: denuncia por su patrimonio y más cuestionamientos

Jorge Eliécer Laverde Vargas se prepara para asumir, a finales de agosto, como nuevo contralor general de la República para el periodo 2026-2030. Su llegada al cargo, sin embargo, está acompañada de varios cuestionamientos sobre su trayectoria, entre ellos la publicación de dos libros en un mismo día; la presunta adquisición de varias propiedades y los señalamientos sobre una supuesta cercanía con el exsenador condenado por corrupción Mario Castaño.
El abogado caldense fue elegido el 12 de agosto por el Congreso en pleno con 269 de 279 votos; la votación fue en un lugar que no es ajeno para él: estuvo durante más de una década como secretario de la Comisión Sexta del Senado, posición desde la que construyó relaciones con diferentes sectores políticos.
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Sin embargo, su trayectoria (sin relación con procesos de control fiscal) también ha estado acompañada de cuestionamientos que volvieron a aparecer.
Uno de ellos tiene que ver con el condenado exsenador liberal Mario Castaño, protagonista del escándalo de corrupción de ‘Las Marionetas’. Castaño escribió en agosto de 2014 en X: “Gracias a nuestra gestión Dpt comienza a recuperar liderazgo nacional. Jorge Laverde sec gral comisión sexta Senado”, en la misma se ve a Laverde juramentando.