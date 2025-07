¿Quién es Milton Fabiani? El defensor radical de Petro que ataca a opositores, periodistas y críticos

Uno de los casos más recientes ocurrió durante la Convención del Pacto Histórico, donde lideró un acto de hostigamiento contra periodistas de Noticias Caracol, La FM y Caracol Radio, a quienes acusó de ser “aliados del paramilitarismo” y les exigió que renunciaran por “dignidad”. Los videos muestran a Fabiani arengando a un grupo de personas que impiden el trabajo periodístico con gritos y señalamientos.

“Este mismo tipo de nombre Milton Fabiani saboteó un evento de la COP 16 en Cali, ahora es “prensa autorizada” del pacto histórico, un perro rabioso que al parecer lo envían a sabotear”, se lee en un comentario de redes sociales.

Fabiani llega a estos eventos acreditados como si fuera prensa, pese a que no tiene ninguna vinculación oficial con medio de comunicación alguno. Incluso, circulan fotos suyas sosteniendo micrófonos de RTVC, lo que ha generado confusión sobre su relación con el sistema de medios públicos. No obstante, de manera extraoficial, RTVC le confirmó a este diario que el hombre no tiene ni ha tenido vínculo laboral ni contractual alguno con la entidad. Las imágenes, según la misma fuente, fueron tomadas en 2024 durante una visita en la que fue invitado a una entrevista, no como parte del equipo ni como colaborador.

Este no ha sido su único episodio de confrontación pública. En 2023 se volvió viral tras increpar violentamente al representante a la Cámara Miguel Polo Polo. Le lanzó insultos de grueso calibre, como “mascota de los paramilitares” y “basura inmunda”, además de comentarios de corte racista: “Cada vez está más blanco, vea. ¿Cuánto le valió la operación? ¿No le da pena con la comunidad indígena y negra?”. El propio Fabiani publicó luego el video en sus redes, como trofeo de su arremetida.