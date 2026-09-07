¿Se acuerda del niño poeta de Colombia? Conozca al paisa que fue nombrado director del Instituto Caro y Cuervo

Desde muy pequeño, Sergio Esteban Vélez mostraba dos vocaciones que lo motivaban a seguir su camino: o ser sacerdote o ser presidente. Hoy, con 42 años, acaba de ser designado por la ministra de Culturas, Paola Holguín, como el nuevo director del Instituto Caro y Cuervo. En 1996, a sus 13 años, EL COLOMBIANO registró el lanzamiento de su primer poemario llamado Destellos nocturnos. En ese momento sorprendía a todos porque era, además de escritor, vicepresidente de la corporación cultural La Casa del Poeta de Medellín, subdirector de las revistas Cimera y Semillero ecológico y miembro de la Asociación Iberoamericana de la décima y verso improvisado. Además, estudiante de idiomas y de música. En 1998 registramos su segundo poemario: “Entre el fuego es el título del segundo libro del niño poeta Sergio Esteban Vélez Peláez, lanzado esta semana”, se lee en nuestras páginas. Conozca: “La cultura no puede ser secuestrada por un solo sector”: Paola Holguín, ministra de cultura entrante

Desde muy pequeño la carrera de Sergio Esteban en la cultura se destacó en las páginas de EL COLOMBIANO.

En diversas apariciones en Teleantioquia, Sergio mostraba su interés en la política, pero nunca dejó de lado el tema religioso.

@sergio.esteban.vl Me encuentro este vídeo de cuando lanzaba mis primeros libros, hace muchos años. La vida da muchas vueltas, pero la esencia sigue siendo la misma ♬ sonido original - Sergio Esteban Vélez en Suiza

Sergio estudió Comunicación Social en la Universidad de Antioquia y, además, un posgrado en Canadá: la especialización en Lenguas Modernas de la Universidad de Sherbrooke y una maestría en Literatura Hispánica de la Universidad de Montreal. Ha escrito seis libros y en 2010 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor entrevista en prensa en el año 2010 por su trabajo titulado “Manzur de cuerpo y alma”, publicado en el periódico El Mundo de Medellín, diario en el que se desempeñó como comentarista cultural de su suplemento literario Palabra y Obra, desde 2007 hasta el cierre del periódico en 2020. Conozca: Javier Mejía, el paisa, elegido mejor egresado de la UdeA, que dirige en Stanford un programa para que los humanos florezcan en sociedad

Su carrera política y cultural

Como lo dijo en varias entrevistas en su infancia, la política siempre le interesó, pero sin dejar de lado el tema cultural. En 2019, fue designado por el presidente Iván Duque para desempeñarse como agregado cultural de Colombia en Suiza, pero en su hoja de vida también registra ser miembro de la World Poets Society (Grecia), la Asociación Hispánica de Humanidades (Estados Unidos), Poetas del Mundo (Chile), la Red Mundial de Escritores en Español, la Unión Hispanoamericana de Escritores, la United Minds for Peace Society (India), la Sociedad Venezolana de Arte Internacional. Ahora, al frente del Instituto Caro y Cuervo, institución de educación superior de posgrados, trabajará por continuar y mejorar la misión de la entidad, que es salvaguardar el patrimonio lingüístico de Colombia a través de la formación, la investigación y la apropiación social del conocimiento. Esta es una institución con más de 80 años de historia. Entérese: La historia del sacerdote cercano a De la Espriella que será su voz en cinco universidades públicas

No fue el único nombramiento de MinCultura

Andrés Ramos estará al frente del Archivo General de la Nación. FOTO Cortesía @MinCultura

A la par de Sergio Andrés Vélez también fue nombrado el abogado Andrés Ramos Cabrales como director del Archivo General de la Nación. Este monteriano llega a esta entidad pública nacional de carácter cultural encargada de custodiar, conservar y difundir el patrimonio documental del país. Su nombramiento también fue muy bien recibido. En redes sociales se leyeron comentarios como este, de Miguel de La Espriella, que dijo: “Mejor escogencia imposible. Andrés tiene el archivo histórico en su cabeza. Su nombramiento honra a todos los historiadores. Estoy seguro de que guardará esa memoria como su más preciado tesoro”. El Ministerio dijo que con estos nombramientos, “fortalece la dirección de dos de las entidades más importantes para la memoria histórica, la investigación documental y el patrimonio lingüístico y literario del país”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: