¿Se acuerda del niño poeta de Colombia? Conozca al paisa que fue nombrado director del Instituto Caro y Cuervo

Desde muy pequeño, Sergio Esteban Vélez mostraba dos vocaciones que lo motivaban a seguir su camino: o ser sacerdote o ser presidente. Hoy, con 42 años, acaba de ser designado por la ministra de Culturas, Paola Holguín, como el nuevo director del Instituto Caro y Cuervo.
En 1996, a sus 13 años, EL COLOMBIANO registró el lanzamiento de su primer poemario llamado Destellos nocturnos. En ese momento sorprendía a todos porque era, además de escritor, vicepresidente de la corporación cultural La Casa del Poeta de Medellín, subdirector de las revistas Cimera y Semillero ecológico y miembro de la Asociación Iberoamericana de la décima y verso improvisado. Además, estudiante de idiomas y de música.
En 1998 registramos su segundo poemario: “Entre el fuego es el título del segundo libro del niño poeta Sergio Esteban Vélez Peláez, lanzado esta semana”, se lee en nuestras páginas.
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