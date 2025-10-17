Este es Steven Castellanos, el hijo que Álex Char no había reconocido y que ahora lo hizo voluntariamente tras 30 años

Steven Castellanos Ramos, el joven cuya identidad permaneció en la sombra por 33 años, cerró finalmente el capítulo legal de su verdadero origen familiar.
El Juzgado Primero de Familia de Bogotá resolvió el proceso de paternidad biológica, ordenando la modificación de su registro civil para incluir el apellido de Alejandro Char Chaljub, actual alcalde de Barranquilla, en su nombre.
La decisión judicial culminó una batalla por la identidad que se inició cuando Castellanos cumplió 33 años, tras conocer la verdad de su origen por parte de su madre.