¿Quién es y en qué otros procesos ha estado la nueva fiscal de apoyo del caso de Nicolás Petro?

La decisión de la Fiscalía, encabezada por Luz Adriana Camargo, de designar mediante la resolución 33 del 8 de septiembre a una fiscal de apoyo en la investigación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, desató suspicacias en sectores políticos y judiciales. El movimiento ocurre justo cuando una fiscal delegada Lucy Marcela Laborde Betancourt, abrió una nueva investigación y anunció la formulación de cargos, lo que ha sido leído como un intento de influir en el rumbo del proceso. Aunque María Isabel Ramírez Meléndez, la funcionaria de apoyo asignada tiene una amplia trayectoria en la entidad desde 1993, la coincidencia alimenta la percepción de maniobras internas que podrían incidir en el caso de mayor exposición mediática para la Fiscalía y para el propio Gobierno.

“(...) la Delegada para las Finanzas Criminales, en coordinación con la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, consideran procedente designar como apoyo a la doctora María Isabel Ramírez Meléndez, Fiscal 4 de la Delegada para las Finanzas Criminales, para que brinde acompañamiento, orientación y asesoría jurídica al interior de la noticia criminal” correspondiente al caso de Petro Burgos, según se lee en el documento conocido por EL COLOMBIANO. La decisión se sustenta en varias normas vigentes citadas y pone como antecedente que la fiscal de “apoyo”, Ramírez Meléndez, fue asignada en mayo de este año “en calidad de Delegada para las Finanzas Criminales”. La Fiscalía argumentó que la designación responde a factores administrativos y operativos, entre ellos “la disponibilidad de personal sumado a las altas cargas laborales y situaciones administrativas de varios despachos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos”. En esa línea, la entidad sostuvo que la medida busca hacer efectivos principios como la celeridad, objetividad y eficiencia en la administración de justicia, además de garantizar el debido proceso y los derechos de quienes intervienen en el proceso penal.

¿Qué se sabe de la nueva fiscal de apoyo?