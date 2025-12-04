x

¿Qué se sabe de Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de envenenar con talio a dos menores en Bogotá?

La mujer fue identificada como Zulma Guzmán Castro y estaría fuera del país, según revelaron las autoridades. Conozca cómo ocurrió el envenenamiento de las menores y la identidad de la mujer detrás del macabro regalo.

  • La Fiscalía General de la Nación dio nueva información sobre el caso de las dos menores muertas en Bogotá por envenenamiento el pasado mes de abril. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 57 minutos
bookmark

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre el caso de la mujer señalada de estar detrás del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá.

El organismo investigador había dicho en ese entonces que las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal, un hallazgo que permitió avanzar en la reconstrucción de los hechos y en la búsqueda de la principal sospechosa identificada como Zulma Guzmán Castro.

En contexto: Interpol se suma a cacería internacional contra sospechosa de matar a dos niñas de Bogotá con frambuesas envenenadas con talio

El caso ocurrió entre el 5 y el 9 de abril de este año, en el norte de la capital, cuando las menores comenzaron a presentar síntomas de intoxicación.

Varias menores del mismo colegio tuvieron una reunión social en la casa de una de ellas, pero horas después, cuatro de los asistentes presentaron síntomas de intoxicación y fueron llevadas a la Fundación Santa Fe.

Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto.

Las investigaciones forenses determinaron que el talio, un metal altamente tóxico y de uso restringido, estaba presente en las frambuesas bañadas en chocolate que consumieron horas antes.

Tras ser identificada, la Fiscalía obtuvo una orden de captura en su contra por su presunta participación en el crimen. Sin embargo, cuando avanzaron las pesquisas, la mujer ya había salido del país.

De acuerdo con el rastreo internacional, huyó inicialmente a Argentina y desde entonces ha tenido movimientos por distintos países, entre ellos Brasil, España y Reino Unido. Su constante desplazamiento llevó a que la Interpol emitiera una circular roja con el fin de lograr su ubicación y captura.

Lea más: Menor de edad señalado de asesinar a Jean Claude Bossard había sido capturado en mayo y estaba en “libertad vigilada”

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué es el talio y por qué se usó para envenenar a las menores?
El talio es un metal pesado altamente tóxico que, al ser inodoro e insípido, se utiliza como veneno. Causa intoxicación grave y muerte al interferir con procesos celulares. Su uso es restringido a nivel industrial.
¿Cómo logró Zulma Guzmán Castro huir de Colombia?
La sospechosa logró salir del país antes de que la Fiscalía obtuviera la orden de captura en su contra. Su constante movimiento por países como Argentina, Brasil y España sugiere una huida planeada para evitar la acción de la justicia.
¿Qué puede hacer la Circular Roja de Interpol?
La Circular Roja es una solicitud global de cooperación a las autoridades policiales de los países miembros de Interpol para localizar y detener provisionalmente a una persona, con fines de extradición o entrega judicial.
Utilidad para la vida