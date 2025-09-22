¿Quién gobernará en Palestina si se reconoce como Estado en la ONU?

A pocas horas de iniciar la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, ya varios países han manifestado su intención de reconocer al Estado palestino, algo que abre varias preguntas siendo una de ellas quién lo gobernaría.
Dentro de las condiciones para ser reconocido como un Estado, según la Convención de Montevideo celebrada en 1933, debe de existir un territorio definido, una población, la capacidad de entablar relaciones internacionales y un gobierno.
Este último aspecto se ha visto limitado por el territorio definido de Palestina, pues geográficamente su visión de Estado contempla Cisjordania y la Franja de Gaza, ambas separadas por Israel.
Ante esta fragmentación geográfica, el reto que tendría Palestina en caso de reconocerse como Estado es un mandato que funcione, esto principalmente porque en cada territorio hay una autoridad distinta.